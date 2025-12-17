群れで泳ぐノーザンレジデントシャチ/University of British Columbia (A.Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng)

（CNN）カナダ西部のブリティッシュコロンビア州沖で、カマイルカの群れがシャチと協力する様子を研究チームが初めて記録した。シャチといえば大抵はイルカの天敵で、ホホジロザメを集団で襲うこともある。

今回記録されたのは、イルカがカナダ沖に定住するノーザンレジデントシャチとチームを組んで、シャチの主食とするサケを捕る場面だった。ノーザンレジデントシャチは、ほかの種類のシャチと違ってイルカを捕食することがない。それでもイルカとシャチの協力関係が記録されたのは初めてだった。

「シャチがイルカとシンクロして潜ったり狩りをしたりする姿は、こうした遭遇に関する我々の認識を根本から変えさせた」。11日の科学誌サイエンティフィック・リポーツに発表された論文の筆頭著者で、カナダのダルハウジー大学准教授のサラ・フォーチュン氏はそうコメントしている。

研究チームはドローン（無人機）で映像を撮影するとともに、カメラと水中マイク付きのタグをシャチに取り付けて海中の映像も撮影した。

映像は、シャチがイルカに近付いて水面近くでイルカを追う様子をとらえていた。水中で撮影された映像からは、シャチがイルカを追って最大60メートルの深さにまで潜り、キングサーモンを捕食していたことが分かった。

フォーチュン氏によると、この深さになると画面はかなり暗いものの、カメラはシャチがサケをつかまえて口から雲のように血を噴き出す姿を映し、水中マイクは獲物をかみ砕く音をとらえていた。

研究チームはイルカとシャチが発する「エコロケーション」と呼ばれるクリック音も傍受した。動物は自分が発したこの音の反響音を聞くことで方向を見定め、自分の周辺の環境を感知する。

シャチとイルカの交流は、2020年8月15日から同月30日の間に258回観察された。

さらに、イルカと交流するクジラも全て、サケを探して捕食していたことが分かった。

研究チームは今回収集したデータから、シャチがイルカを偵察役として利用していると推測する。

では、イルカにとってのメリットは何なのか。

映像には、シャチが獲物をとらえて群れで共有すると、イルカがすぐに残り物を食べる様子が映っていた。

ただ、サケはイルカの主食ではなく、餌が取りやすくなったことだけが動機ではないとフォーチュン氏は推測する。イルカはシャチと一緒にいることで、イルカを餌にする別の種のシャチから身を守っている可能性が大きい。

この地域には、サケを餌とするノーザンレジデントのような定住型のシャチのほかに、イルカなどの海洋哺乳類を餌とする回遊型のシャチも生息している。