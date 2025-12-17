ドジャースの山本由伸投手が１７日、日本プロスポーツ大賞を受賞し、都内のホテルで行われた表彰式に出席した。終了後に報道陣の取材に応じた山本は来年３月のＷＢＣに向けて思いを語った。

報道陣から来年３月のＷＢＣについて問われた山本は「まだ決まったことは何もないですけと」と前置きした上で、「前回大会もいい大会になりましたし、選手として喜びを感じた。あの大会でプレーできればいいなと思います」と語った。蓄積疲労については「練習も始めてますけど、順調にいけばプレーできる。まだ決まったことは本当になくて。今シーズンもたくさん投げたのでいつも通り、うまく調子が上がっていけば投げられると思います」という。

今回の受賞は「本当に心から光栄に思いますし、より一層頑張りたい」と語った。受賞を聞いた際には「考えてもいなかったですし、驚いた気持ちが大きかった」という。

「２年目のシーズン、２度目のワールドシリーズで優勝を経験させていただいた。他に代えようがない」と山本。「自分自身の成長も感じられた。成長した姿を見せられるように全力で頑張りたいと思います」と力を込めた。