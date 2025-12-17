LEVELθ、ライティングのオプションに新色「アリスブルー」追加
ユニットコムは12月17日、ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ」におけるカラーオプションにアリスブルーを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できる。
パソコン工房のゲーミングPCシリーズの中でも、特にコストパフォーマンスに注目した点が特徴の製品シリーズ。初心者向けには周辺機器をまとめたスターターキットも用意するほか、設置やセットアップの代行も注文できる。構成時に内部のライティング設定をさまざまなカラーから選択でき、今回新しく「アリスブルー」を追加した。淡い青の優しさをまとい、作業も気分も軽やかにするとのこと。
