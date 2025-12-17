二宮和也、中谷美紀、大沢たかおがトリプル主演を務めたドラマ「ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜」。2023年10月期に放送された本作は、二宮、中谷、大沢の全員にとって月9初主演作で、ドラマ「HERO」シリーズや映画「マスカレード・ホテル」シリーズなどを手掛けた鈴木雅之監督がメガホンを取り、「翔んで埼玉」で第43回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した徳永友一がオリジナル脚本を書き下ろした。

二宮和也、中谷美紀、大沢たかおのトリプル主演で、銃殺事件を軸にクリスマスイブの1日を描く

2023年12月23日23時30分、横浜・クリングル号記念公園で目を覚ました勝呂寺誠司(二宮)は、記憶を失っていた。すぐそばに拳銃と、頭部を撃たれて倒れている男を発見した誠司。ちょうどその時、スマートフォンが鳴り、何者かが「今すぐその場から離れろ」「山下ふ頭に来い」と言う。戸惑う誠司だったが、駆け付けた警備員の姿を見て、思わず走り出す。こうして彼は自身が何をしたのかもわからぬまま、逃亡犯となるのだった...。

飄々とした佇まいで、どんな役柄にもナチュラルに息を吹き込むのは、二宮の芝居の醍醐味。本作でも誠司を自然な空気感で演じながら、彼のその時々の心情を丁寧に映像の中に映し出している。記憶喪失ゆえに周囲の人間を警戒するさまや、自身が何者なのかということへの戸惑いなどを、表情や会話の間のとり方、ふとした瞬間に何か考え込むようなまなざしで表現した。誠司はリアクションや感情表現が派手なタイプの役柄ではないが、抑えた演技の中でも彼が記憶を失っているということにしっかりと説得力を与えている。また、どんな状況下でも冷静さを失わない姿からは、記憶を失う前の誠司がただ者ではないことが感じられる。

■二宮和也、中谷美紀、大沢たかお...3人の主人公はやがて運命の交錯に導かれる

事件現場から逃げ出した誠司は、その後、横浜・関内界隈で愛されている老舗の洋食レストラン「葵亭」に辿り着く。店の中に入り込むものの、クリスマスディナーの準備に追われている3代目シェフ・立葵時生(大沢)にすぐに気付かれる。カウンターを軽々と飛び越えて逃げ出す誠司。その後を追おうと時生もカウンターを飛び越えようとするが、思い切りつまずき、代々受け継いできた秘伝のデミグラスソースが入った寸胴鍋を倒してしまう。このソースは、明日のクリスマスディナーのメイン料理に欠かせないもの。葵亭のスタッフたちは店に集まり、頭を抱えることとなる。

本作での大沢は、コミカルな一面を見せている。誠司を追いかけようとしたものの盛大につまずき、大事なデミグラスソースをダメにしてしまう。その後、店に集まったスタッフたちに"鍋を倒したのは自分だ"となかなか言い出せず、タジタジ...。店内で誠司が落としていった拳銃を見つけて大騒ぎしたり、通報後に"犯人に報復されるのでは？"とスタッフたちから言われると目に見えるように怯えだしたりと、豊かな表情で作品のコミカル要素を担っている。一方で、娘・査子(福本莉子)に亡くなった妻のことを話す時には、真っすぐで柔らかな表情を見せるなど、大沢の持ち前の魅力も光る。

時を同じくして、「横浜テレビ」の報道キャスター・倉内桔梗(中谷)は、銃殺事件の一報を受け、自転車に乗って現場へ急行。自ら志願してキー局ではなく地方テレビ局に就職した桔梗は、理想の報道を追求し続け、自らの企画で立ち上げた報道番組「日曜NEWS11」のキャスターを5年間担当してきた。しかし、今回の事件の特集を番組で扱うことを決めた矢先に、突然番組の打ち切りを告げられてしまう。しかも、新番組のスタートは年明け。桔梗に用意された次のポストは、料理番組のMCで...。

銃殺事件の現場にやってきた桔梗がカメラの前で報道を始めた時には、思わずこちらまで背筋が伸びるような、キャスターとしての緊張感と貫禄を感じる。中谷の凛とした佇まいが、桔梗が仕事一筋で生きる逞しい女性だということを一瞬で印象付けている。そして、そんな桔梗が"番組打ち切り"という現実に直面し、その心に少しずつ亀裂が入っていく様子を、声のトーンの揺らぎや些細に動く表情などで繊細に描いた中谷の演技が見事だ。

第1話の時点では、大きな接点はないように見える3人。聖夜の1日の中で、それぞれの物語が同時並行で描かれていくが、次第に運命の交錯に導かれていく...。第1話から伏線が張り巡らされ、ラストに近づくにつれて回収されていく展開も痛快だ。クリスマスイブの1日を1クールで描き出した謎と奇跡と愛の物語。その結末まで、ぜひ楽しんでいただきたい。

