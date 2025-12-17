

クララプロダクション（なな茶、ぽたみう、ちなぷぷ、ゆでたまご、フルートありさ）デジタル写真集『私たちクララプロダクション』（撮影／HIROKAZU、後野順也）より





SNS総フォロワー数、900万人間近！ なな茶がプロデュースする事務所『クララプロダクション』からグラビア界をザワつかせる最"胸"インフルエンサー5人が、2025年12月15日（月）発売の『週プレNo.52』に登場。

さらに、なな茶、ちなぷぷ、ゆでたまご、ぽたみう、フルートありさが集結したハーレムグラビアを収録したデジタル写真集に加え、『○○最胸グラエンサー』という名の各ソロ写真集も同時リリース！ そこで現在【週プレ グラジャパ！】では「最"胸"インフルエンサー特集」ページを公開中です。

グラビア×インフルエンサー＝グラエンサー！ こちらの記事では、そんな彼女たちの作品をドドんとご紹介します！

クララプロダクション（なな茶、ぽたみう、ちなぷぷ、ゆでたまご、フルートありさ）デジタル写真集『私たちクララプロダクション』（撮影／HIROKAZU、後野順也）

＊＊＊



なな茶デジタル写真集『トップ最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）





Jカップの巨乳を生かした動画でバズるなな茶さんは「クララプロダクション」の発起人！ 現在は社長として、所属するインフルエンサーたちのマネジメントも行なっているのだとか。自身のインフルエンサー活動ももちろん継続中！ 最近は彼女の地元・静岡県浜松市の運送会社「浜松運送」の広報として、公式TikTokにトラックの中でパイスラする動画（？）を投稿するなどPR活動も行なっています。



なな茶デジタル写真集『初解禁！自宅で×××』（撮影／小塚毅之）





そんな真面目で面白いなな茶さんは、週プレで何度もグラビアを披露してくれています。デジタル写真集『初解禁！自宅で×××』は、なんとリアルな彼女の自宅で撮影。まだ誰も見たことのない自前の勝負下着。生活感が漂うベッドやお風呂。こんなトコまで見ちゃって本当に大丈夫！？ と、こちらがアワアワしちゃうくらい、リアリティあふれる作品となっていますので、この機会に是非。



ちなぷぷデジタル写真集『沼すぎる最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）





昨年、週プレからリリースしたデジタル写真集が大ヒットを記録し、『グラジャパ！アワード2024』インフルエンサー賞を受賞したちなぷぷさんが、約1年半ぶりに週プレのグラビアに帰還。今年は大学を卒業し、インフルエンサー活動をさらに拡大。かわいい格好でダンスをしながら強烈な音を鳴らし、バレーボールのスパイクを決める大バズ動画をあなたも一度は見たことがあるのでは？

今年はTBS『SASUKE』の女性版『KUNOICHI2025秋』やNetflix番組『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に出演するなど、SNS以外の場所でも活動していました。



ちなぷぷデジタル写真集『女子大生最後の夏休み』（撮影／塩原洋）





そんな彼女が、昨年夏に発売し大ヒットしたデジタル写真集がコチラ。『女子大生最後の夏休み』というタイトルの通り、「レトロポップな夏」をテーマに、水着姿のほか浴衣姿までをもたっぷり披露してくれた渾身の一作。夏生まれで夏が大好きな彼女らしさがたっぷり詰まった一冊になっています。発売後もたびたびランキングに上がるロングセラー作品。最新作とあわせてチェックして、もっと沼っちゃおう！



ゆでたまごデジタル写真集『小悪魔な最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）





2019年頃からインフルエンサーとして活動を続けているゆでたまごさん。今年3月に誕生日を迎えたタイミングで、今まで非公表だった年齢を明かし、32歳になったことを報告し、ファンを驚かせました。それでもセクシーさは相変わらず、最近は、食後に胃下垂でぽっこりしたお腹を大胆に見せる動画もバスり中です。

週プレでグラビアを披露するのは実に4年ぶり。今回が彼女にとって最後のグラビアになるかも......？ 貴重な最新撮、見逃せません！



ゆでたまごデジタル写真集『彼女の名前は、ゆでたまご』（撮影／細居幸次郎）





ゆでたまごさんが約4年前に週プレで披露したグラビアが、コチラです！ セクシーでありながら、どこか少女性も感じられる。プールにベッド、ソファ、シャワーと、いろんなシチュエーションで撮影されていて見応えもあります。改めて、彼女の変化を見比べてみるのも面白いかも？ 変わらぬ良さに気づいてホッコリしたり、長く活動を続けてくれていることに感謝をしてみたり。色んな楽しみ方ができるはず！



ぽたみうデジタル写真集『秘蔵の最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）





グラビア大好きパチンカス！？ 週プレ初登場のぽたみうさん。作品撮りや水着の写真はSNSにあがっているものの、本格的なグラビアの撮り下ろしは今回が初めて。スレンダーなスタイルに、丸い胸とお尻が超キュート。あざとい表情も一級品の彼女ですが、意外と声が低く、どこか元ヤンの雰囲気が漂う憎めないオンナという感じ（笑）。

パチンコ・パチスロにのめり込むパチンカスでもあり、動画投稿のほか、パチンコ店での営業も行なっています。気になる方は、彼女のSNSで来店情報をチェックして、会いに行ってみては？



フルートありさデジタル写真集『あまえんぼうの最胸グラエンサー』（撮影／HIROKAZU、後野順也）





プロのフルート奏者でありながら、その演奏技術を活かしたキャッチーな動画や吹奏楽あるある動画でインフルエンサーとしても人気急上昇中のフルートありささん。彼女も週プレ初登場です。上品なお顔立ちと、抜群のスタイル。メイド水着がとてもお似合いです。今回の撮影に向けて、かなりボディメイクを頑張ったのだとか。少し緊張気味な表情もまたかわいらしいです。こんなにセクシーな彼女がどんな音を奏でるのか......気になる方は、まず彼女のTikTokをチェックしてみて！

＊＊＊

