ドジャース・山本由伸投手（２７）が１７日、都内で開催された公益財団法人日本プロスポーツ協会の「第５５回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典」に出席。内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞に輝いたことが発表された。２３年にＷＢＣ日本代表が受賞したことはあったが、野球選手が個人で同賞を受賞するのは１８年に新人王に輝いたエンゼルス・大谷翔平（現ドジャース）以来、７年ぶり（１９〜２１年は表彰なし）となった。

今季が渡米２年目だった山本は３月に東京Ｄで行われたカブスとの開幕戦で開幕投手を託されて白星発進すると、チームで唯一先発ローテを１年間守り抜き、３０試合で１２勝８敗、防御率２・４９と安定した成績を残し、チームの誰もが認めるエースに成長。サイ・ヤング賞投票でも３位に入るなど躍進した。

さらに圧巻の活躍を見せたのはポストシーズン。２４年ぶりの偉業となる２試合連続完投勝利を挙げるなど、６試合で５勝１敗、防御率１・４５。ワールドシリーズでは第２戦で４安打１失点の完投勝利を挙げると、負ければ敗退だった崖っぷちの第６戦で６回９６球を投げて５安打１失点で勝利投手になった。さらに３勝３敗で迎えた第７戦では「中０日」で９回途中からリリーフ登板。延長１１回まで無失点で抑える気迫の投球を見せて胴上げ投手となった。同シリーズでは４勝のうち３勝を挙げる大車輪の活躍で、ＭＶＰにも文句なしで選出された。

来年に向けては激闘の疲労も心配されるが、「ワールドシリーズまで終わり、球団の行事だったりも終わったので、１１月はゆっくり過ごせましたし、また練習も無事再開できて頑張ってます」と笑顔。３月のＷＢＣに向けては「練習も始めてますけど、どうでしょうね…。順調にいけばプレーできると思いますけど、今決まったことは本当に何もなくて。今シーズンもたくさん投げたので、いつも通り調子がうまく上がっていくならプレーできるかなと思います」と話した。