福岡市のデパートで北海道のグルメを集めた物産展が17日から始まりました。人気グルメから絶品スイーツまでがそろっています。

北海道産のジャガイモを使った熱々のコロッケに、ウニやイクラがぜいたくにのった海鮮丼、北海道産の牛乳で作られたイチゴのパフェもあります。大丸福岡天神店で始まったのは「冬の北海道展」です。



■八木菜月アナウンサー

「きょうは初日ということもあって、多くの人でにぎわっています。」

バイヤーが選んだ、北海道で人気の45店舗が並ぶ中、今回は意外な特産品を使ったグルメも楽しめます。



■博多大丸 営業統括部 催事担当・中尾友香さん

「今回はイモに着目した特集を組みました。鹿児島県産などが有名ですが、生産量は1割ながら温暖化の影響で北海道でも近年伸びてきているので、今回新しい北海道を知ってもらおうと思っています。」

北海道産のサツマイモを使った「スイートポテト」。生地の下はサツマイモの皮になっていて、中には濃厚なカスタードクリームが詰まっています。1296円です。



■八木アナウンサー

「しっとりしています。サツマイモの甘みがすごくおいしくて、バターの風味がすごく効いています。」

ニセコ産の「北あかり」というジャガイモを使った「北あかりジャンボじゃがバター塩辛のせ」。北海道産のスルメイカで作られた塩辛と、十勝産のバターがトッピングされた一品です。864円です。



■買い物客

「大好きよ、北海道。行けないけれどね。買い物では行けるじゃない。北海道の食べ物はおいしいよね。また来ます。」



大丸福岡天神店の「冬の北海道展」は30日まで開かれています。