高橋名人、手術報告で病名明かす 痛々しい写真添え「ご心配をお掛けして申し訳ありません」
レジェンドゲーマーの高橋名人（66）が17日、自身のブログを更新。手術を行ったことを報告した。
【写真】痛々しい姿で…高橋名人、手術報告で病名明かす
高橋名人は、眼帯姿の写真を添えて「ども、名人です。今日の東京の空も快晴です。気温は昨日と同じくらいで爽やかです。さて、以前にも書いてましたが、今日は眼の手術に行って来ました」と報告。「病名は、白内障と硝子体出血です。手術前は、とある人の経験で「麻酔を入れてからメスが入ってくるのが分かる」と言われちょっと怖かったんですが、実際には、まぶしくてそんな事は分かりませんでした。手術時間は白内障だけだと20分ほどだったのかな？全部で1時間も掛からなかった感じですね」と伝えていった。
続けて「硝子体出血は右目なので、今回はついでに白内障の手術もしましたが、右目が安定したら左目の白内障の手術も行う事になるかと思います。ただ、白内障の進行はまだ軽い状態なのでそんなに急ぐ事は無いとの事ですが、いつかはしなければいけないと思うので、来年の免許証更新の後にでもやりたいとは思ってます。とりあえず、眼帯が取れるのは明日。そして抜糸は1週間後の予定です。そんな感じです。ご心配をお掛けして申し訳ありません。では、今日も一日楽しみましょう！」と締めくくっている。
【写真】痛々しい姿で…高橋名人、手術報告で病名明かす
高橋名人は、眼帯姿の写真を添えて「ども、名人です。今日の東京の空も快晴です。気温は昨日と同じくらいで爽やかです。さて、以前にも書いてましたが、今日は眼の手術に行って来ました」と報告。「病名は、白内障と硝子体出血です。手術前は、とある人の経験で「麻酔を入れてからメスが入ってくるのが分かる」と言われちょっと怖かったんですが、実際には、まぶしくてそんな事は分かりませんでした。手術時間は白内障だけだと20分ほどだったのかな？全部で1時間も掛からなかった感じですね」と伝えていった。