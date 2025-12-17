ラルチザン パフューマー新作が登場！香りで彩る贅沢な日常を♡

1976年にフランス・パリで誕生したラルチザン パフューマー。香りを通して、日常をよりエレガントに彩るその魅力は、今も色褪せることなく進化し続けています。新作コレクションは、洗練されたクラフトマンシップを感じさせ、日常の一瞬一瞬を特別に変えてくれるアイテムが揃っています。手肌やボディを優しく包み込む香り豊かなアイテムで、日常のリチュアルを美しく楽しんでみませんか？

ラルチザン パフューマー新作コレクション

ラルチザン パフューマーの新作コレクションは、香りを日常に取り入れる新たなリチュアルを提案します。

新たに登場した「ハンド&ボディ ローション」や「ハンド&ボディ ウォッシュ」などは、香り豊かでありながらも使い心地抜群。

アンバーやローズ、フィグなど、5つのキーノートを備えたアイテムが揃い、香りの違いで心地よさを感じることができます。

価格は、500mLでそれぞれ\8,800(本体価格)～\9,600(本体価格)で、2026年1月5日から発売開始です。

さらに、「ハンドクリーム」は天然由来成分97%を配合し、しっとりとした手肌を提供します。アイコニックな香りは、どれも繊細で奥行きのある香りが長時間続き、日常に彩りを加えてくれます。

香りが紡ぐ日常のリチュアル

ラルチザン パフューマー ル ボワ キャンドル

ラルチザン パフューマー ラ ブル ランブル

ラルチザン パフューマーが提案する「バスリチュアル」は、香りを纏うだけでなく、心身ともにリラックスできる特別なひとときを提供します。

「ラ メゾン」のコレクションには、バス&ボディアイテムが豊富に揃い、どれもが日常のケアを美しい儀式に変える力を持っています。

アンバーやローズなどの香りを、手洗いやボディケアの際に堪能することで、贅沢な気分に浸ることができます。

特に「ル ボワ キャンドル」は、スモーキーオーク、松葉、ブラックペッパーのスパイシーウッディノートが調和した香り。

お部屋に灯すことで、空間全体が上質な香りに包まれます。価格は240gで\13,600(本体価格)と、特別なギフトにもぴったりです。

ラルチザン パフューマーの新作で贅沢なひとときを

ラルチザン パフューマーの新作は、ただの香りアイテムではありません。それぞれが、心を癒すアートのように仕上げられています。

「ラ ブル ランブル」のような洗練されたデザインや、手肌に馴染む極上のクリーム、そして香りが一つになったキャンドルなど、すべてが贅沢なひとときを演出してくれます。

洗練された香りを日常に取り入れ、心豊かな時間をお楽しみください。

ラルチザン パフューマーの新作で、香りの芸術を日常に

ラルチザン パフューマーの新作コレクションは、日常をよりエレガントで特別なものにしてくれるアイテムばかり。

香りを纏うことが、まるで一つのリチュアルのように楽しめるこのコレクションで、毎日の暮らしに贅沢を取り入れてみてはいかがでしょうか。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなラルチザン パフューマーの新作を、ぜひ堪能してみてください♡