みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１７日、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）の助言業務などを手がけるインドの投資銀行アベンダス・キャピタルを最大約８１０億円で買収すると発表した。

経済成長の見込めるインドで、Ｍ＆Ａビジネスの拡大を目指す。

みずほＦＧ傘下のみずほ証券が、米投資ファンドのＫＫＲなどからアベンダス株の６０％超を買い取る。２０２６年７月頃をめどに株式の取得を終え、連結子会社とする予定だ。

アベンダスは１９９９年創業で、Ｍ＆Ａの助言や新規株式公開（ＩＰＯ）支援を手がけており、インド国内に１０拠点を構える。みずほＦＧは２３年に米投資銀行グリーンヒルを傘下に収めており、今回の買収はアジアでも投資銀行ビジネスを拡大する狙いがある。

みずほＦＧの木原正裕社長は１７日に開いた記者会見で「（買収で）インドでの橋頭堡（きょうとうほ）を築きたい」と語った。同席したアベンダスのゴーラブ・ディーパック最高経営責任者（ＣＥＯ）も新たな金融サービスの提供に意欲を示した。

中国を抜いて人口が世界一となったインドは、他のメガバンクも注力する方針を示しており、三井住友ＦＧも１０月、現地大手銀に２割出資した。三菱ＵＦＪＦＧも現地のノンバンク大手に出資する方針を固めている。