世界で年間100万台以上の販売記録を樹立した先代「RAV4」

トヨタは2025年12月17日、新型「RAV4」を発売しました。

約7年ぶりのフルモデルチェンジでどのような進化を遂げたのでしょうか。先代（5代目）RAV4との違いについて紹介します。

RAV4は、クロスオーバーSUVの先駆者として1994年に初代モデルが誕生しました。

当時のSUVといえば、本格的な悪路走破性を持つ一方で重厚な造りを特徴としていました。

しかし初代RAV4は、アウトドア用途にも対応しながら街乗りでも気軽に楽しめる性能を併せ持ったことで、新たな市場を開拓していきます。

その後も時代の変化に応じながら進化を遂げ、先代の5代目RAV4は、2018年に世界初公開ののち2019年に国内の発売を開始しました。

新設計の「Toyota New Global Architecture」（TNGA）プラットフォーム採用などにより、さまざまな路面で意のままに走行できる操縦性と走行安定性を実現するなど、大きく変革を遂げたモデルでした。

ハイブリッド（HEV）やガソリン車に加え、2020年夏にはプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを追加されるなど、バリエーションも拡大しています。

世界180の国と地域で売られ、2022年にはグローバル販売台数がトヨタの全車種中で唯一100万台を超える101万6000台を記録し、初代よりおよそ30年間の累計販売は1500万台を記録するなど、RAV4はトヨタにとっても非常に重要なグローバルモデルに成長しました。

このように世界的な大ヒット作となった5代目の成功を受け、新型RAV4は「Life is an Adventure」をテーマに掲げ、「どこへでも行けそう、なんでもできそう」という価値観を体現した新世代のSUVとして開発されています。

2025年5月21日に世界初公開されたあと、10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で国内先行公開され、今回正式に発売の日を迎えました。

そんな新型RAV4の開発キーワードは、「多様化」「電動化」「知能化」の3つです。

外観は、大径タイヤを強調しSUVらしい踏ん張りの効いたスタンスとした「Big Foot」、キビキビとした高い走破性を想起させる「リフトアップ」、使いやすい荷室空間を確保する「ユーティリティ」をキーワードにデザインされ、3つの要素で「どこへでも行けそう」なRAV4らしさを表現したといいます。

先代RAV4もまた、SUVらしい力強いデザインを特徴としていました。

幾何学形状の八角形（オクタゴン）2つを、90度ずらしてはめ合わせた「クロスオクタゴン」を造形テーマとし、タフさと安定感のある個性的なデザインとしています。

その象徴となったのが、オフロードイメージを強化した力強いデザインを特徴とする先代RAV4の「Adventure（アドベンチャー）」グレードでした。

新型RAV4の製品企画を担当した開発者によると、とくに国内においてRAV4 Adventureは強い支持を集めており、全グレードのなかでもおよそ5割のシェアを占めていた人気グレードだったと話しています。

しかしトヨタではユーザーニーズの変化に反応し、開発キーワードにも“多様化”を挙げています。

洗練されたデザインの「Z」、オフロードも楽しめるAdventure、走りにこだわる「GR SPORT」の3つのスタイルを揃え、新たな世界観を提案している点が新型RAV4におけるひとつの見どころといえます。

なお世界初公開やJMS2025の公開時、ベースグレードは「CORE（コア）」の名称で紹介されていましたが、日本ではZの名称が与えられました。

GR SPORTについては2025年度内発売予定としており、遅れて導入される模様です。

ボディサイズは、全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mmと先代とほぼ同等に抑えられ、日常での扱いやすさにも配慮されています。

内装は、「アイランドアーキテクチャー」の考えをもとに、水平基調のインパネ回りにさまざまな機能を集約し、島（アイランド）のように一体的に配置するレイアウトデザインを取り入れました。

加えて、これまでの立体表示に変わり「スロープ（斜め）表示」を備えた「カラーヘッドアップディスプレイ」や、一方向操作方式の「エレクトロシフトマチック」などをトヨタ初採用するなどし、さらに視認性や操作性を高めています。

前述の通り新型RAV4のボディサイズに大きな変化はありませんが、先代よりも荷室空間を拡大したほか、実際の使い勝手も向上させたといいます。

「Arene（アリーン）」初採用で本格的な「SDV」化がはじまる！

「電動化」の面でも、新型RAV4はさらなる進化を遂げています。

5代目RAV4で刷新した走りをさらに追求し、新開発のHEVシステムにより加速感を高めた2.5リッターHEVは、システム最高出力240ps（177kW）を発揮します。

ユーザーニーズの変化に反応し「3つの顔」を世界観を提案！

またE-Four（電気式4WD）は前後輪の駆動力配分を100：0〜20：80の間で緻密に制御し、発進加速性と旋回安定性を高レベルで両立し、さらにTRAILモード／SNOWモードの走行制御モードを用意して優れた脱出性と安定性を実現したといいます。

加えて、プラットフォームの改良や新採用のショックアブソーバーなどにより、乗り心地についても改善を図っています。

一方で先代にあったガソリンモデルは、今回ラインナップから外れている点は、新旧の大きな違いとなるでしょう。

遅れて2025年度中に発売予定となるPHEVは、トヨタ初搭載の最新第6世代ハイブリッドシステムをベースに、大容量駆動用バッテリーや高出力充電器対応を組み合わせた、新開発プラグインハイブリッドシステムを採用しています。

EV航続距離（開発目標値）は従来の95kmから150kmに向上し、モーター出力向上によって走破性も高めたほか、V2H（ビークルtoホーム）対応など、給電性能の向上も果たしました。

こちらの詳細については、正式発売時に明らかになるものとみられます。

開発キーワードの3つめにある「知能化」もまた、新型における大きなニュースのひとつといえます。

トヨタ車としてはじめて、ソフトウェアづくりプラットフォーム「Arene（アリーン）」を初採用し、「SDV（Software-Defined Vehicle：ソフトウェア定義車両）」量産の第一歩をスタートさせました。

進化した先進運転支援機能「トヨタセーフティセンス」や、12.9インチに拡大されたトヨタ初採用の大型センターディスプレイなどに用いられる、重要なUI（ユーザーインターフェース）のソフトウェア開発期間を短縮して車両に搭載できるとし、安心・安全かつ快適なユーザー体験を実現させる目論見です。

トヨタでは今後もアリーンを通じて、複数機能を同時にアップデートに可能とするなど、国や地域に根差した更なる進化を目指すと説明しています。

新型RAV4の車両価格（消費税込み）は、Zが490万円、 Adventureが450万円です。

廉価なガソリン車がなくなった影響もあり、先代RAV4よりも価格帯は全体に上昇しています。

なお前述の通り、GR SPORTとPHEVモデルについては、遅れて2025年度内の発売を予定します。