【義母の介護「10万円事件」】大好きな母が倒れている姿を発見⇒ショック…＜第6話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第6話 大好きなお母さん【義妹の気持ち】
【編集部コメント】
チエさんはお母さんととても仲が良かったのですね。結婚をして家を出たものの、近所に住み続けて実家によく顔を出していました。幸い命に別状はなかったものの、倒れていたお母さんを発見したチエさんはさぞショックを受けたことでしょう。こんなときに兄のアツシさんと支え合うことができれば……。しかしアツシさんは遠方に住んでいて、なかなか来ることができなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
