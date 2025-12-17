¥Þ¥Ä¥¥èCM¤«¤é29Ç¯¡ª¸µ¿Íµ¤¥Ð¥é¥É¥ë¤ÎÆ£ºêÆà¡¹»ÒàµÇ°Æü¥Á¥å¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª½Ð²ñ¤¤¤«¤é16Ç¯ÊÝ¸î°¦Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±«¤ÎÆü¤Ë...¡×¡Ö¿Æ»Ò¤À¡¼¡×
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¸µ¤Ë...¡×¡Ö½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºêÆà¡¹»Ò(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥à¥Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ16Ç¯¡ª¤¦¤Á¤Î»ÒµÇ°Æü&16ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿(ÃÂÀ¸Æü¤ÏÂ¿Ê¬9·î¤À¤±¤É)»ä¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥à¥Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÂÎ¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¸µµ¤¤Ë¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·ËèÈÕ°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´¶¼Õ´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤µ¤ì¤¿Á°¤Ç°¦Ç¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Æ£ºê¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥é¥à¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÉ÷¼Ù¤Ç»à¤Ë¤«¤±¤Æ1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÆ»Ã¼¤Ë¤¤¤¿¥é¥à¥Í¡¡ÊÝ¸î¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éÀèÀ¸¤Ë¡Ø1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉ¬»à¤Ç1½µ´Ö´ÇÉÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÝ¸î¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö±«¤ÎÆü¤ËÊÝ¸î¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤¬¤â¤¦16Ç¯Á°¤È¤Ï¡ª¡ª¥é¥à¥Í¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤Ê¤³¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿Æ»Ò¤À¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¤ ¥à¥Ã¤È¤·¤¿´é¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¥¡×¡Ö·ë¹½¤´¹âÎð¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆà¡¹»Ò¥Þ¥Þ¤Î¸µ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æ£ºê¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ö¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡×¤ÎCM¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢à¥Ð¥é¥É¥ëá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£