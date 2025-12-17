¡Ö¤¨¡©°¥ÀîæÆ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡©¡×64ºÐÇÐÍ¥¤Î¼¡½÷¤ÏÄ«¥É¥é¡¦Âç²Ï½Ð±é¤Î¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡ª¶á±Æ¸ø³«¤Ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤âCM¤â´¶¤¸ÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡Àè·î¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤ß¤Ï¤¤¤Æ¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÊ¡ÃÏÅí»Ò¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹áÎ¤¤ò±é¤¸¤¿Ê¡ÃÏ¤¬¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¡ÃÏÅí»Ò¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤âCM¤â´¶¤¸ÎÉ¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¤·¤«¤·±éµ»ÎÏ¤¹¤²¡¼¤ï¡×¡Ö¤¨¤¨¡Á¿Æ»Ò⁈¡×¡Ö¤¨¡©°¥ÀîæÆ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ê¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊ¡ÃÏ¤Ï°¥Àî¤È½÷Í¥¡¦ÀÄÃÏ¸øÈþ¤Î¼¡½÷¡£NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×(2019Ç¯)¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×(22Ç¯)¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯11·î¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ö¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤ÇºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£