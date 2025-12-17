17日(水)は、午後になって広く雨が降りました。そして、18日(木)もはじめ傘が必要になるところがありそうです。



◆18日(木)午前9時の予想天気図

一時的に西高東低の冬型の気圧配置になって、上空に寒気が流れ込むでしょう。このため、午前中は雨や雪の降るところがありそうです。ただ次第に日本海の高気圧に覆われるため、午後は天気が回復に向かう見込みです。



◆今後の天気の移り変わり

今夜9時は全県的に雨が降りやすく、標高の高いところは雪になるでしょう。カミナリを伴って、降り方が急に強まるところもありそうです。

夜間も雨や湿った雪が降りやすい状態が続き、18日(木)朝は上・中越の山沿いを中心に天気が崩れるでしょう。ただ、この上・中越の雨や雪も昼ごろにはやむ見込みです。



その後、夕方ごろまで雲の多い天気が続き、広く晴れるのは夜になりそうです。



◆予想降雪量

17日(水)夜～18日(木)朝にかけて、上・中・下越の山沿いで5cmの雪の降るところがあるでしょう。

その後、18日(木)朝～夕方にかけては上越と中越の山沿いで最大5cmの予想ですが、そのほかは0cmの予想です。



そして、18日(木)はまた一段と寒くなりそうです。



◆18日(木)の予想最高気温

新潟市など平地では7℃前後、阿賀町で6℃、湯沢町で3℃と各地で今日より低くなる見込みです。



朝からあまり気温が上がりませんので、日中もしっかり寒さ対策をしてください。