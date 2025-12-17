警察とコンビニエンスストアが連携して、特殊詐欺を防ぐ『コンビニサポートポリス』が新潟市東区でも始まりました。



新潟東警察署管内で17日から始まった『コンビニサポートポリス』。特殊詐欺などの犯罪を防止するため、コンビニに制服警察官がパトカーで定期的に立ち寄り、店員と情報共有を図ります。東署管内の7つの交番で区内41店舗に対応します。



■新潟東警察署生活安全課 門間宏幸課長

「犯罪情勢は常に変わっているので『今こういった犯罪が発生している』、コンビニの店員さんがそれに気づいて警察に情報提供してもらうという関係性を築くように情報発信していきたい。」



県内での特殊詐欺の被害は、11月末時点で246件。被害額は11億円にものぼります。



■セブン-イレブン・ジャパン 石黒拓也さん

「昨今いろいろな事件もあるので、警察の方が制服を着て来ていただけるというのは非常に大きな安心につながる。」



県内で『コンビニサポートポリス』を設置した警察署は5つ目です。