前田敦子、大島優子との“密着”2ショットにファン歓喜「私の青春!!!」「2025年にあつゆう見れるの大感動」
元AKB48で俳優の前田敦子（34）が17日、自身のインスタグラムを更新。同じく元AKB48の大島優子（37）との2ショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられている。
【写真】「2025年にあつゆう見れるの大感動」前田敦子＆大島優子の“密着”2ショット
2人は7日に日本武道館で開催された結成20周年を記念したコンサート『AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』の最終公演に出演。2人そろってのステージは“約9年ぶり”で、当時のファンから大きな反響が寄せられていた。
前田はこの日、「選べないから思い出全部載せちゃう きっとみんながみたいと思ってくれていたでしょ？」とつづり、大島との2ショットを4枚アップ。ドレス衣装に身を包んだ前田と大島が、仲良く顔をピタッと寄せ合っている。
「ねえ優子可愛すぎない？もうさディズニープリンセスのグリーティングだよね？」と“アイドル姿”の大島を絶賛した。
この投稿にファンからは、「まってましたあつゆう大好き」「あつゆう無敵最高」「私の青春!!!」「幸せ 儚い」「尊い」「2025年にあつゆう見れるの大感動です」など、さまざまな反響が寄せられている。
