12月13日のゲストはTVアニメ「夜のクラゲは泳げない」から生まれた匿名アーティストJELEEさん！ミニアルバム『JELEE BAG』について伺いました。

まずはJELEEがどんなユニットなのか教えてもらいました。「女の子4人組の匿名アーティストとして活動しています。私が作詞とボーカルを担当しているJELEEです。イラスト担当が海月ヨルちゃん、作曲担当が木村ちゃん、そしてMV・アレンジ担当が竜ヶ崎ノクス。それぞれに強みがあって、1人でも欠けたら成り立たないワンチームです」

前作から約1年半ぶりにリリースされた2枚目のミニアルバム『JELEE BAG』は、“旅”をテーマにした作品。「キラキラな出会いを詰め込んでいきたいなって思った時に、出会いもあれば別れもある。そのかけがえのない瞬間を詰め込めるように、ちょっとキラキラしているけど寂しい、みたいな。始まったら終わるという表現もすごく素敵だなって思って。そんな瞬間を描いています」

リード曲の「JOURNEE」は、タイトル通り“旅”をテーマにしたナンバーです。「旅に行った時に靴下を忘れてしまって……。その靴下は見つからなかったんですけど、自分の中にある靴下の“過去”ですら寂しくさせたくないなって思って、そういった歌詞も少し入れています。歌う時は、最初のAメロからテケテケって移動している感じを乗せたいなっていうところもあって。聴いていると、みんな電車の揺れを感じたくなるはず。いい感じに言うのであれば、楽曲に移動感はあるのに、心はまだ移動していない。そんな瞬間を切り取りました」

MVについても語ってくれました。「今回、色がめちゃくちゃおしゃれで。歌っている時には色のイメージがなかったんですけど、MVが完成して、オレンジだったりピンク、ブルーだったり、そういった時間帯の色味を持っている楽曲なんだっていうのが、映像によって説得力を増して。『JOURNEE』ってこういう曲だったんだ、みたいな連携がありました。素材の数も本当にたくさんで、すごく頑張ってくれたので、そういった細かいところもぜひ見てほしいです」

1曲目の「笑顔のおかわり」は、「マガジンポケット」連載漫画『神楽がゆく！』のイメージソングであり、ABEMA『SHIBUYA ANIME BASE』のエンディングテーマというダブルタイアップ楽曲。「メンバーのヨルちゃんがマネージャーとして、いろいろなメールのやり取りを頑張ってくれて。今までは自分の内面を表す楽曲ばかり作ってきたんですけど、初めて外にある作品や感情に触れて。『神楽がゆく！』という作品から、愛の重さみたいなものを感じたんです。だったらもう、重ければ重いほどいいんじゃないかと。おかわりしちゃおう、という気持ちで。私がおかわりしたいのはオムライスです！」

2曲目の「ってゆーか」は、どのようなきっかけで生まれた楽曲なのでしょうか。「私たちがやっているインスタの質問箱に届いたお悩みから作らせてもらいました。この子に何か返事ができるだろうかって、すごく考えたんですけど、やっぱり答えを出すことはできなくて。そういう時に、私たちに何ができるかなって思ったら、隣で一緒に叫んであげることなんじゃないかって。答えは出せないかもしれないけど、その代わりに歌って叫んで、『こんな気持ち、あったよ』って代弁することはできるんじゃないかなと思って、この楽曲に込めました」

3曲目の「億万☆CHOOOO者！」は、『週刊少年マガジン』で連載中の『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』のイメージソング。「コンセプトは“宝くじに当選した楽曲”です。『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』では、みんなが大金を手に入れるお話だったので、私たちも宝くじを買ってみたんです。そしたら実際に1万円当たって。その1万円を手に入れた時に、どういう気持ちになるんだろうってところから歌詞を書き上げました。7億円には届かないかもしれないけど、1万円を手にしたその先に見つけた気持ちを込めています。途中で沖縄パートがあったりするんですけど、やっぱり大金を手に入れたら沖縄に行きたいですよね！」

5曲目には「最強ガール」の竜ヶ崎ノクスver.を収録しています。「なかなか歌ってくれないので、ずっとタイミングを探していました。YouTubeにアップするのも良かったんですけど、『最強ガール』はJELEEの楽曲なので、JELEEのアルバムに入れたくて。だからここで歌ってほしいってお願いしたら、『いいよ』って一肌脱いでくれました。ノクスの解釈で歌うとこうなるんだ、というところも楽しんでほしいです」

6曲目の「からくりピエロ」と7曲目の「海を泳ぐ月」は、JELEEバージョンのカバー楽曲。「自分たちで作った楽曲じゃないからこそ、思いきり世界に溺れてみました。歌詞ひとつひとつをどう伝えようか、マイクの前でも考えたりしていたんですけど、歌っていくうちに、この世界観になったほうがいいんじゃないかって思えてきて。私自身が『からくりピエロ』になっていくような気持ちでした。JELEEならどうこの楽曲を愛するのか。新しい引き出しが増えたのかな、なんて思っています」

旅をテーマに、出会いと別れ、その瞬間の感情を音楽に閉じ込めたミニアルバム『JELEE BAG』。JELEEさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「外の世界に向かって、また一歩を踏み出せた。そんな1枚になったんじゃないかなと思っています」