¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û»É»¦¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×´ÆÆÄ¤òµåÃÄ¤¬ÄÉÅé¡¡Ç®Îõ¤Ê¥É·³¥Õ¥¡¥ó
¡¡¼«Âð¤ÇÉ×ÉØ¤È¤â¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤¿ÂçÊª±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×¡Ê£±£¹£¸£¶Ç¯¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼»á¡ÊµýÇ¯£·£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇºÊ¤È¤È¤â¤Ë»É»¦ÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Â©»Ò¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥í¥¹»Ô·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ê¡¼»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇ®Îõ¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤½¤ÎºÊ¥ß¥·¥§¥ë¤ÎÀÂµî¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Ä¤°Õ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ê¡¼»á¤Ï£±£¹£´£·Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤òÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¤Ç±Ç²è¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³èÆ°²È¤È¤·¤ÆÀ¯¼£ÈãÈ½¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼»á¡£»àµî¤ËÂÐ¤·¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÈà¤Ï»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤ë¤ÇºøÍð¤·¤¿¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¥È¥é¥ó¥×ºøÍð¾É¸õ·²¡Ù¤À¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÁ´¤¯¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë°¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£