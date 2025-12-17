櫻井翔が食事会の幹事に 名店に用意された“6人の席”に呼んだ豪華芸能人とは
【モデルプレス＝2025/12/17】TBSでは、12月27日深夜0時10分から、特別番組『幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？〜』を放送する（※関東ローカル）。【※以下ネタバレ有り】
同番組は、「ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？ 」をのぞき見する「新ドキュメント＆トーク番組」。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。今回、幹事に指名されたのは櫻井。ある名店で6人分の予約が取れていると聞かされた櫻井が声をかけたのは？
食事会当日、櫻井の誘いに集まったのはスポーツ界から柔道オリンピック3連覇の野村忠宏、日本のヒップホップシーンのパイオニア・Zeebra、25年来の親友である俳優・佐藤隆太、さらに櫻井の出身小学校の後輩で若手実力派俳優・濱尾ノリタカ、そして実は一緒に旅行もした友人・バイきんぐの小峠英二。全く異なるジャンルの人たちが集った幹事・櫻井の食事会。初顔合わせ同士も多く、最初はぎこちなさもあった6人が、次第にお酒も進み、意外な共通点で盛り上がったり、普段は聞けないような質問をしあったり。食事会は果たしてどうなるのか。（modelpress編集部）
・タイトル：幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？〜
・放送日時：12月27日（土）深夜0：10〜1：10（※関東ローカル）
・出演者
幹事：櫻井翔
食事会ゲスト：佐藤隆太、小峠英二（バイきんぐ）、Zeebra、野村忠宏、濱尾ノリタカ
のぞきゲスト：芝大輔（モグライダー）、屋敷裕政（ニューヨーク）
進行：若林有子（TBSアナウンサー）
