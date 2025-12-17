ラッパー・Rama Pantera、新曲をDaichi Yamamoto主宰のレーベルよりリリース
新進気鋭のラッパー・Rama Panteraが、12月17日（水）にニューシングル「On & On」をリリースした。
Daichi Yamamotoのアルバム『Box Of Summer』に収録されている楽曲「Summertime Freestyle25 Feat. Rama Pantera」や、ワンマンツアーへの客演参加でも注目を集める存在である、Rama Pantera。
本作はDaichi Yamamotoが代表を務めるレーベル・Andlessからのリリースとなり、楽曲制作にはsauce81、Kzyboostらが参加した。「On & On」は、今この瞬間にしか歌えない心境や小さな葛藤を、背伸びせず率直な言葉で綴った一曲。感情の揺らぎを孕んだリリックと、情緒的で耳に残るフックが印象的な楽曲となっている。
＜リリース情報＞
Rama Pantera
「On & On」
配信中
Link：https://linkco.re/hpg9uTAV
Written by Rama Pantera
Produced by WICSTONE
Arranged by sauce81
Additional Synth Lead by Kzyboost
Mixed & Mastered by Naoya Tokunou
Photo by Ryosuke Hoshina
Directed by Daichi Yamamoto
