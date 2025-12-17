文字の並べ方でで伝わり方が変わる！ ”組み方や文字間”の奥深い世界【瞬解！ デザイン用語図鑑】

【レイアウト- 文字組・組版】「タテ組み（たてぐみ）」

縦方向に文字を並べる組み方。

日本人にとって親しみやすいタテ組み。読者の感情に訴えかけるときや、しっかりと読んでもらいたいときによく利用されます。格式が高いイメージ、和の雰囲気を伝えたいときにもタテ組みは有効です。

昔、中国から伝わってきた漢字がタテ書きだったため、日本でもタテ書きで書くようになったといわれています。

【レイアウト- 文字組・組版】「ヨコ組み（よこぐみ）」

横方向に文字を並べる組み方。

ヨコ組みは、英語や数字が表記しやすいのがメリット。気軽にすらすらとスピーディーに読んでもらいたいときによく利用されます。ヨコ組みはタテ組みと比べ、カジュアルな印象を与えます。

タテ組みとヨコ組みどちらがよいかは、制作する物や目的によって異なります。アルファベットや数字を多く使用する際は、ヨコ組みのほうが読みやすいでしょう。

【レイアウト- 文字組・組版】「ベタ組み」

字間を調整せず文字を組む方法。ベタ打ちともいいます。

正方形の仮想ボディを隙間なく並べた、そのまま打っている文字のこと。

【レイアウト- 文字組・組版】「均等詰め（きんとうづめ）」

文字やオブジェクトの間隔を均等に詰めること。

