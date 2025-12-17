Amazonにて「クリスマスタイムセール祭り」が12月25日23時59分まで実施中。「Apple Watch Series 11」42mmスペースグレイアルミニウムケースが通常64,800円のところ11％ OFFの57,612円で販売されているほか、JBLのサウンドバーやAnkerのモバイルプロジェクターもセール価格となっている。

JBLのサウンドバーは、「BAR 800」が通常85,000円のところ30％ OFFの59,400円、「CINEMA SB580」が通常39,600円のところ25％ OFFの29,600円、「SB510」が通常22,000円のところ20％ OFFの17,640円。

Ankerのモバイルプロジェクターは、「Nebula Capsule 3 Laser」が通常119,900円のところ23％ OFFの92,900円、「Nebula Capsule 3」が通常69,990円のところ20％ OFFの55,990円、「Nebula Capsule Air」が通常49,990円のところ20％ OFFの39,990円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください