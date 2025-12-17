◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者アンソニー・オラスクアガ（４回２分３７秒ＴＫＯ）同級４位・桑原拓●（１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチが行われ、挑戦者の同級４位・桑原拓（３０）＝大橋＝は、王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国／帝拳＝に４回２分３７秒ＴＫＯで敗れ、王座奪取はならなかった。桑原は２度目の世界挑戦だった。世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝らが所属する大橋ジムからは６人目の男子世界チャンピオン誕生は持ち越しとなった。オラスクアガは４度目の防衛に成功した。

桑原は王者の強烈なジャブに再三顔をはね上げられながらも果敢に左右の拳を振った。しかし、ラウンドを重ねるごとに顔が腫れだし、４回終盤にはコーナーを背負って防戦一方に。ガードを固めて顔を守ったが、連続で強打を被弾したところでレフェリーが間に入って試合を止めた。

リングサイドには桑原陣営に井上尚、オラスクアガ陣営には世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が応援に駆けつけた。来年５月に対戦が期待される両雄の“代理戦争”を制したのは、米国の「プリンセサ（オラスクアガの愛称）」だった。

２０２４年５月に東京ドームで世界初挑戦を果たした桑原だったが、当時ＷＢＡ王者のユーリ阿久井に判定負け。その後再起を図り、今年３月にはハムソン・ラマンダウ（インドネシア）を５回ＫＯで下した。６月には５２・０キロ契約８回戦で湊義生（ＪＭ加古川）と対戦を予定していたが、５月のスパーリング中にアキレス腱を部分断裂して試合は中止となった。それでも１か月半ほどで練習を再開。１２月１８日に後楽園ホールでフー・ロンイー（中国）と５１・５キロ契約８回戦を戦う予定にしていたものの、当初オラスクアガに挑戦予定だった飯村樹輝弥（２７）＝角海老宝石＝が負傷で辞退。急きょ世界戦のチャンスが巡ってきた。

「前回は初めての世界戦ということで、気持ちの持っていき方というものが完璧ではなかった。今回は完璧に進んで、最高のコンディションでここに来られた」と桑原。復帰戦に向けては、９月からＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝をはじめ、同門の田中将吾、大みそかにＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦に臨む吉良大弥（２２）＝志成＝らとスパーリングを重ねてきた。その結果、「体に張りはあるし、筋肉も大きくなって、サンドバッグやミット打ちでも威力、衝撃力が自分でも違うと感じた」ほどだったが、世界の頂点という夢は持ち越しとなった。