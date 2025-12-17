ドジャースの山本由伸（27）が来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について「決まったことは全く何もない」と話すも「また大会でプレーできればいいなと」と自身の思いを口にした。

この日、日本のプロスポーツ界に大きく貢献し、業績を残した選手及び団体に贈られる第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ賞 授与式典が都内で行われ、山本が大賞を受賞。プロ野球選手としてはチームメイトの大谷翔平（2018年）以来となった。

これまでWBC出場については、日本人メジャーリーガーでは大谷翔平が自身のSNSで出場を表明しており、山本については、一部米メディアなどで出場が報じられていたが、正式には発表されておらず。この日の式典後の囲み取材で「決まったことは全く何もないんですけど」と明言を避けたが、「前回大会もすごく良い大会になりましたし、自分自身も選手としてすごく喜びを感じたのでまた大会でプレーできればいいなと思います」と自身の思いを口に出した。

2023年のWBCでは、大谷、ダルビッシュ有らと共に先発投手の一角として活躍、侍ジャパンの世界一奪還に尽力した。今季の山本は1年間ローテーションを守り、30試合に先発して12勝8敗と自身メジャー初の2桁勝利を挙げた。防御率はリーグ2位の2.49、201奪三振をマーク。サイ・ヤング賞の投票では3位に入るなど飛躍のシーズンに。

また、プレーオフでは6戦を投げて5勝1敗（防御率1.45）。ブルワーズとの優勝決定シリーズ第2戦、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦と2戦連続で完投した。圧巻だったのはWS最終第7戦、第6戦の先発（6回1失点）から“中0日”で9回途中から登板し、延長11回までを無失点リリーフ。歴史に残る力投をみせ、WS連覇の立役者となり、日本人史上2人目となる、ワールドシリーズのMVPに輝いた。

