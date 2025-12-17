サイバー攻撃によるシステム障害が発生した事務用品通販大手のアスクルは１７日、物流システムを使った商品出荷を再開した。

吉岡晃社長が東京都内の物流拠点で、障害発生後初めて報道陣の取材に応じ、「多くのお客様やお取引様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを改めて深くおわび申し上げます」と謝罪した。

アスクルは１０月の障害発生後、手作業で出荷を再開しており、システムを使った出荷は約２か月ぶりとなる。システムは新たに構築した。

１７日に、多数のロボットで自動化した東京都内の物流拠点を報道陣に公開した。運搬ラインの上で、コンテナや段ボールを載せた台車が高速で動き、流れていく。従業員は定位置から動かず、目の前のモニターに表示された個数を確認しながら、商品を取り出して仕分けていた。

ただ、物流システムによる出荷が再開したのは、全国１０の物流拠点のうち２か所にとどまり、配達には注文から２〜７日程度かかるとしている。システムの安定稼働が最優先だといい、通常の出荷体制に戻るのは年明け以降になる見通しだ。個人向けの「ＬＯＨＡＣＯ（ロハコ）」は来年１月をめどに再開する。

吉岡社長はシステム障害について、「お客様の貴重な情報を預かる企業としての責任の重さを感じている。（サイバー攻撃が）経営の最重要リスクだと再認識した」と語った。他社への顧客離れに関しては、「お客様に安全なシステムだと伝え、我々が選ばれるようにしたい」と述べた。