お食事からスイーツまで！サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ

2025年12月1日から2026年1月4日まで、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）ロビィ階「ティー＆カクテル 「ザ・ラウンジ」にて「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ウィンタースイーツコレクション〜第二弾」が提供されています。

ビュッフェサイズのスーパーシリーズも堪能

「いちごスイーツ＆チョコとチーズ」をテーマにしたビュッフェです。

スイーツには「ストロベリーショートケーキ」や「チョコレートプリンとマスカルポーネクリーム」などが登場。

ホテルニューオータニ名物のスーパーシリーズからは「スーパーチョコレートショートケーキ」と「スーパーメロンショートケーキ」がビュッフェサイズで味わえます。

その場で焼き上げてくれるパンケーキや注文ごとに仕上げるストロベリーパフェにも注目です。

食事メニューでは「ローストビーフ丼」や「うなとろ丼」など、自分で組み合わせてオリジナルのどんぶりを作れるコーナーもあります。

料金は6800円（土日祝は7500円）です。

提供時間はランチが11時から16時、ディナーが17時30分から20時までの120分制です。

詳細は公式サイトを確認してください。