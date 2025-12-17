¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¿·µ¬ÁØ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÂçÃÀ¤Ê¡È³ÈÄ¥»Üºö¡É¡¡¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¥«¥ÐーÆ°²èÅê¹Æ¤¬¼¨¤¹°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤ä¤±¤Ë¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿――¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Êµ²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¡Ë¤Î¥·ー¥º¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢È¯É½¤«¤é1Ç¯¤ò·Ð¤¿2025Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²Î¤¤¼ê¤äÇÛ¿®¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥ÐーÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÎÌ¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Î¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×MV¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¿ôÂ¿¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¶Ê¤Ç¤½¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÂæ¤ä¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤É¬Á³À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù³Ú¶Ê¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡¢¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Üºö¤È¤Ï
¡¡¤³¤Î¸½¾Ý¤òÉ³²ò¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¢¥¤¥Þ¥¹¡Ù¡Ë¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ý¤Ä¡¢¤¢¤ëÆÃ¿§¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ËÄ¹¼÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Ë¾¤à¡¿Ë¾¤Þ¤¶¤ë¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÎ¥¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¢¥¤¥Þ¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹¼÷¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢µìÍè¤Î¡È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡É¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥Þ¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë°Ê³°¤Ë¤â¥êー¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹Åö½é¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤¹¤Ç¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²»³Ú¥·ー¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡¿¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸¶¸ýº»Êå¡Ê¡Ö½é¡×ºî»ì¶Ê¡¿µÜÀîÃÆ¤È¤Î¶¦ÊÔ¶Ê¡Ë¤äGiga¡Ê¡ÖFighting My Way¡×ºîÊÔ¶Ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Â¿¿ô»²²Ã¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÏÊÕæÆ¡Ê¡Öclumsy trick¡×ºî»ì¶Ê¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¡Ø¥¢¥¤¥Þ¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±ï±ó¤«¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤â¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Î²»³Ú¤ËÂ¿¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¸ø¼°¥é¥¸¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦ASOBI STAGE¤è¤ê¤âÀè¤ËApple Music¤Ë¤Æ¡Ø½éÀ±³Ø±à²»³ÚÉô¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤ÎÂè6²ó¤Ë¤Ï²Ö³¤ºéµ¨Ìò¤ÎÄ¹·î¤¢¤ª¤¤¤È¤È¤â¤ËAdo¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â´Þ¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â½¾Íè¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÏÈ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÁØ³«Âó¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¥«¥ÐーÆ°²è¤Ë¤è¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸ø¼°¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë²»¸»¤Î¥Çー¥¿¸ø³«¤À¡£¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥Þ¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤µ¤¨±è¤¨¤Ð¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤òÍÑ¤¤¤¿¥«¥ÐーÆ°²è¤ò¼«Í³¤ËÀ©ºî¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢YouTube¤Ç¤ÎÆ°²è¤Î¼ý±×²½¤ä¥¹ー¥Ñー¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤âÇ§¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ーÂ¦¤¬¥«¥ÐーÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¡£¸ø¼°¤«¤é¤Î°ì¼¡Åª¤ÊÈ¯¿®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥æー¥¶ー·ÐÍ³¤ÎÆó¼¡Åª¤ÊÈ¯¿®¤â³è¤«¤¹·Á¤Ç¿·µ¬ÁØ¤Ø¤Î¥êー¥Á¤òÁÀ¤¦»î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù³Ú¶Ê¡£º£²ó¤Î¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤Ò¤¿Í×ÁÇ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤Î¸ÂÄêÀ¤À¤í¤¦¡£¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Ï¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡¢¥·ー¥º¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤½¤ì¤ËÉ³¤Å¤¯µ¨Àá¶Ê¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢³Ú¶ÊÈ¯É½Ä¾¸å¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤À¥«¥ÐーÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤ÊÌÌ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È»êÆñ¤Î¶È¡£Ã±¤Ë1¿Í¤Ç²Î¤¦¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤ÎÄ´À°¤ä³Æ¿Í¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢MVºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ú¶ÊÈ¯É½¤«¤é¿ô½µ´Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿º£Ç¯¤¬ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯È¯É½¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥¥ß¤È¥»¥ß¥Ö¥ëー¡×¤ä¡Ö´§µÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤«¤Îµ¨Àá¶Ê¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¤³¤Î¶Ê¤Î¥«¥ÐーÆ°²èÀ©ºî¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ºòÇ¯¤ÎÈ¯É½»þÅÀ¤Ç¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¹âÂ®¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤â»ý¤Á¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤ò¾è¤»¤ÆÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤â¡¢¤´¤¯¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡¦²ÖÉè¡¦À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡¢Å··î-¤¢¤Þ¤Ä¤-¡¦»ÖËã¡¦¤È¤Ê¤ê¤ÎºäÅÄ¤é¤Î¥«¥Ðー¤â
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âËÜ²È¤ÎMV¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤3ÅÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡¢²ÖÉè¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ë¤è¤ë¥«¥Ðー¡£VTuber¤äV¥·¥ó¥¬ー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥á¥ó¥Ðー¤Î¹ë²Ú¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤ÈÉ¬»ê¤Î¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤«¤éÀ±³¹¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¥«¥Ðー¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤âÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤äÃ´Åö¤¹¤ë¥Ñー¥È¤ò²Î¤¦¥á¥ó¥Ðー¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¡¢Èó¾ï¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤Ï¡¢ÁÒËÜÀéÆà¥Ñー¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤Î³è¤¤ëÀá²ó¤·¤òÈ¯´ø¡£²»³¬¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¡¢¤«¤ï¤¤¤²¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£·îÂ¼¼êÝÜ¥Ñー¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ï¡¢¼êÝÜÈÇ¤Èºî¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ëTOPHAMHAT-KYO¡ÊFAKE TYPE.¡Ë¤Ë¤è¤ë¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーÈÇ¤ÎÁÐÊý¤ÎÄ¹½ê¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥²¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥¦¤òÈäÏª¤·¡¢¤¿¤À¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¿È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¶Ê¤Ë½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼Äß·¹¥Ñー¥È¤ò²Î¤¦²ÖÉè¤Ï¡¢²ÎÀ¼¤Î´Ý¤ß¤ä¿ÀÈëÀ¤Ê¤É¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¤Î¥Ñー¥È¤Ë¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤ËÉº¤ï¤»¤¿¥Û¥éー´¶¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡²Î¤¦°ÕµÁ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤È¤ê¤ï¤±´¶¤¸¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¡¢Áá²µ½÷¥Ù¥êー¡¢»Ê²ì¤ê¤³¤Ë¤è¤ë¥«¥Ðー¤À¡£Áá²µ½÷¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥²ー¥à¼Â¶·ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤â¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤òÇÛ¿®¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¤ÎÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿FAKE TYPE.¤ÎDYES IWASAKI¤È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤âÀ©ºî¡Ê¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤¿¤á¤Î²Î¡×ºî»ì¡¢¡ÖÌ¤ÃÎÄø¡×ºî»ì¡¦¶¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¡Ë¡£¤½¤·¤Æ»Ê²ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ëÆîÌî¤¢¤¤Ï¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Ò¤È¤ê¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È²Î¤¦¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¾è¤Ã¤¿¥«¥Ðー¤À¡£
¡¡¥ë¥ó¥ë¥ó¤ÏÀéÆà¥Ñー¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î²ÄÎù¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£¾¯¡¹Àå¤ÃÂ¤é¤º¤Ê¥ë¥ó¥ë¥ó¤é¤·¤µ¤â¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Èー¥ó¹â¤á¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ÆÀéÆà¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿²Î¾§¤ò¤ß¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¼êÝÜ¥Ñー¥È¤ò²Î¤¦Áá²µ½÷¤Ï¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¸ú²ÌÅª¤ËÀ¼¤òÎ¢ÊÖ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥é¥Õ¤Ê²Î¾§¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤âÎ©¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ë¥»¥¯¥·ー¤µ¤âÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥Ñー¥È¤òÃ´¤Ã¤¿»Ê²ì¤Ï¡¢ÆÃÍ¤ÎÀ¼¼Á¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤á¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡£¤É¤³¤«¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦³Ú¤·¤µ¤Ë¤¸¤à¥Üー¥«¥ë¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´Å¤á¤Ë¶Á¤¯¤Î¤â¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤ÏÃËÀ¤Î²Î¤¤¼ê¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Å··î-¤¢¤Þ¤Ä¤-¡¢»ÖËã¡¢¤È¤Ê¤ê¤ÎºäÅÄ¤Î²Î¤¤¼ê3¿Í¤¬º£Ç¯8·î¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥«¥Ðー¤À¡£¤Þ¤ºËÁÆ¬¤Î²ø¤·¤¤¾Ð¤¤À¼¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄã¤á¤Î²»°è¤¬¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶ÊÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²Î¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢Å··î-¤¢¤Þ¤Ä¤-¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¨¥Ã¥¸ー¤Ê¥Üー¥«¥ë¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤ª¤Ð¤±¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀá²ó¤·¤òÈäÏª¡£¼êÝÜ¥Ñー¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿»ÖËã¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥Û¥éーÍ×ÁÇ¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢ÍÅ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òºÌ¤ì¤Ð¡¢¹¥Ñー¥È¤ò²Î¤¦¤È¤Ê¤ê¤ÎºäÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤Ëµ¯Éú¤ò¤ä¤äÍÞ¤¨¤á¤Ë²Î¾§¡£¹¤Î¥Üー¥«¥ë¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤«¡¢¿ï½ê¤Ç¥¦¥£¥¹¥ÑーÀ®Ê¬¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤¿²ÎÀ¼¤âÍ×ÃíÌÜ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¸½¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆø¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¡£¸¶¶Ê¤ËÃé¼Â¤Ë²Î¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤éÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ±¤¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¾Áõ¶¸Áû¶Ê¡×Æ±ÍÍ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¿¸ø¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¶ÉÕÆ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø³Ø¥Þ¥¹¡Ù³Ú¶Ê¤¬¤â¤¦1¶ÊÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡×¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¥¥åー¥È¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥µ¥ÓÁ°¤Ë¤Ï¥»¥ê¥ÕÉôÊ¬¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥Ã¥¯¤Ï½¼Ê¬¡£ÍèÇ¯¤Î2·î14Æü¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡È´Å¤µ¡É¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¤«¤é¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨1¡§https://gakuen-label.idolmaster-official.jp/download
¡ÊÊ¸¡á¿Ü±Ê·ó¼¡¡Ë