「54字の物語」シリーズ累計95万部突破　ホラーをテーマにした最新作『呪』が登場

『54字の物語 呪』（氏田雄介・作／武田侑大・絵／PHP研究所）が2025年12月26日に発売される。

「54字の物語」はわずか54字の正方形の原稿用紙に収められた超短編小説。2018年の第一巻発売以来、読書が苦手な子どもからも支持を集める人気シリーズとなり、累計発行部数は95万部を突破している。現に全国学校図書館協議会が調査した「小中高生が読んだ本ランキング」（読売新聞2025年10月28 日掲載）では、小学生女子と中学生男子のランキングでそれぞれトップ10入りを果たしたした。

最新刊の『54字の物語 呪』は、都市伝説や怪談など、小中学生が好む「ホラー」がテーマ。氏田雄介が全80編と78編のサブストーリーを書き下ろした1冊となっている。

シリーズ第1巻から第13巻まで発売中のシリーズを通じて、収録作品のなかでもとりわけ人気が高いのはホラーテイストの作品。9文字×6行で完結する何気ない文章が、冒頭からわずか数行で恐怖へと一変する、この緩急ある展開の「型」がホラーと相性が良いためと、編集者は分析している。氏田も「笑いなしの、怖さに向き合った作品にしたい」と語り、思い入れのある一冊になったという。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）