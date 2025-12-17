岡山県、香川県ともにインフルエンザ警報が発令されています。年末年始や受験など大勢で集まることが増えるこれからのシーズン。感染症の予防には、どのようなものが有効なのでしょうか。

【写真を見る】【インフルエンザ予防】冬の「かくれ脱水」に注意 水分を摂ってのどを潤しウイルスの侵入を防ぐ「バリア機能の維持」など ドラッグストアで聞いてみた【岡山】

（街で聞く）

「マスクをつけるとか、手洗いを家に帰った後とかいつでもするようにしています」「よく寝る。お風呂で温まって湯船につかることです」「アルコールスプレーを持ち歩いています」「帰ったらとりあえず子どもも私も玄関で服をはらって、すぐ服を脱いでお風呂に入って」

インフルエンザなどの感染症が流行するこの時期。街では様々な対策が聞かれました。そんな中、ドラッグストアではマスクや消毒用品に加え、感染予防の1つとして、免疫機能の維持をサポートする飲料もあるといいます。

ザグザグエリアマネージャーに聞いてみました

（ザグザグエリアマネージャー 岡弘明さん）

「まずは自身の免疫を保つことによって感染症やインフルエンザにかからないという体づくりをすることが大切なのでそれをめがけた商品です」

また、夏場に熱中症予防などで飲まれることの多い経口補水液も、有効としています。

（ザグザグエリアマネージャー 岡弘明さん）

「冬場になるとどうしても水分補給が減るので、それで「かくれ脱水」という症状が生まれやすくなります。水分を摂ることで粘膜やのどを潤してウイルスの侵入を防ぐバリア機能の維持にもつながりますので、それをしっかり意識すると感染予防にもつながると思います」

大勢で集まる機会が増える年末年始や、体調管理が重要な受験シーズンに向けて。それぞれにあった対策で健康を保つことが大切です。