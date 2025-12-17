comico発・次世代ヒット作家が誕生　タテカラー漫画賞2025の結果発表

マンガアプリ「comico」にて開催された「comicoタテカラー漫画賞2025」の受賞結果が2025年12月17日に発表された。

【写真】「comicoタテカラー漫画賞2025」受賞作品を見る

「comicoタテカラー漫画賞2025」では、2025年6月2日から9月30日までの期間、テーマやジャンルの縛りがない読切作品が対象の「オールジャンル部門」と『洋風ロマンスファンタジー』『学園ドラマ』のいずれかのシナリオを選択してネームを制作する「ネーム部門」の2部門を募集。

comico編集部による厳正なる審査の結果「オールジャンル部門」では、グランプリ（ツユーオ『領主さまはわたしへのプロポーズを諦めない』）、準グランプリ（ハルが『残された温度』）に期待賞の3名を加えた計5名が、「ネーム部門」では、グランプリ（umai）、準グランプリ（たこわさ）に期待賞3名を加えた計5名が受賞を果たした。

「オールジャンル部門」「ネーム部門」それぞれのグランプリ受賞者であるツユーオ、umaiには、賞金およびマッサージアイテムが授与されるほか、「作家第一主義」を掲げるcomico編集部の担当編集が付き、「comico」でのデビューを確約。また準グランプリを受賞したハルが、たこわさにも、賞金およびマッサージアイテムの授与に加え、comico編集部の担当編集が付き、デビューまでサポートされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）