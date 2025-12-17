開催まであと276日となった、アジア・アジアパラ競技大会。街の皆さんはどう感じているのでしょうか。

【写真を見る】開催まであと276日アジア･アジアパラ競技大会 ｢愛知で開催すること知ってる？｣開催都市･名古屋で“認知度調査” その結果は？

アジアの45の国と地域を代表するトップアスリートが、愛知・名古屋をメイン会場にパフォーマンスを繰り広げるアジア競技大会。1951年に日本を含む11か国でスタートし、国内では1994年に広島で開催されて以来32年ぶりとなり、今回が節目の20回大会です。

愛知で開催されるの知ってる？

Q.来年「アジア・アジアパラ競技大会」が愛知で開催されるのを知っていた？

（40代女性）「知らない」

（30代男性）「そうなんですか？初めて知りました。聞いたことがない」

（20代女性）「知らない」

（50代女性）「知らなかった」

Q.お子さんはスポーツしてる？

（50代女性）「今水泳をやっている。（子どもは）見たい？どうだろう？」

Q.見てみたい？

（小学1年）「ちょっと見てみたい」

「国際的なイベントがあるのは誇らしい」

話をうかがった半数以上が知らなかったと回答。その一方で…



（60代男性）「知っている。陸上競技場が改修されて綺麗になっているから」

Q.実際に見に行った？

（60代男性）「車で（競技場の）横を回るぐらい。国際的なイベントが（名古屋で）あるのは誇らしい」

（60代男性）「たくさん選手が来て活躍する姿を直接みたい」



Q.どんな競技を見たい？

（40代男性）「陸上はテレビでしか見たことがないので、一回生で見てみたい」



Q.楽しみは？

（70代女性）「アジアの人が各国からやってきて…『名古屋飛ばし』とか。有名になって名古屋を飛ばさないように…」