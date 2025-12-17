国内唯一のメルセデスベンツのはしご車が、半世紀ぶりに走りました。

全長9.5ｍの”大きなはしご車”。フロントには、言わずと知れたベンツのエンブレムが！

【写真を見る】国内唯一の｢メルセデス・ベンツ機械式はしご車｣が半世紀ぶりに復活！現状で、動いているところを見られるのは来年1月の名古屋市消防出初式の一回きり

これは名古屋市が所有する、国内で唯一現存する「メルセデス・ベンツ機械式はしご車」。名古屋市による、と現存するものとしては、日本最古で世界でも1、2を争う古さといいます。



なぜ名古屋市が所有しているのでしょうか…。

今の金額だと約2億9000万円相当

その歴史は、1935年まで遡ります。





（名古屋市消防局担当者 2016年当時）「昭和時代になって市内の中心部で、高層建築物が立ち並び始めた。高層建物の災害に対応するため必要になった」

昭和に入り、名古屋・栄などで高い建物が多くなったことから、巨額の金額を投じて、名古屋市がドイツから輸入。



値段は、7万2500円。いまの金額にすると、約2億9000万円相当になります。中消防署に配属され、1968年にその役目を終えた後は、長らく守山区の消防学校で、教材として保管されていましたが…

河村たかし前名古屋市長「どえりゃーいい。よく見つけたなと。ベリーグット」

2016年、突如、復活へののろしが上がります！



「どえりゃーいいことがございましてね。よう発見したなと。ベリーグット！」



市議会での質問をきっかけに、当時の河村市長が「昔から名古屋は防災意識が高かったとアピールできる」として復活を宣言！

きょう、試験走行が行われた中日本自動車短期大学で、修理されました。当初は、数年で終わると見込まれていたものの、90年前に製造された車両ということもあり、復元に十分な資料もなく、一から部品を手作りするなど、修理は難航しました。

世代を超えた学生達の執念が実って半世紀ぶりに復活！

しかし、世代を超えた学生達の執念がみのり…

ついにきょう、10年ほどの修理期間を経て、約半世紀ぶりに復活しました。

復活したベンツのはしご車。動いているところが見たいものですが…



（名古屋市消防局施設課 大城裕士課長補佐）

「1月11日に名古屋市消防出初式で、市民の皆さんに動いている姿を披露したい。」



現状では、動いているところを見られるのは来年1月11日の一回きり。



名古屋市消防局施設課 大城裕士課長補佐）

「その後については、静態保存を基本とするので動いているのを見られるのは、出初式が最後かも」



その後は、市内の関係施設で展示予定だということです。