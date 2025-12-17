来年9月19日から10月4日まで、愛知・名古屋で開催される“スポーツの祭典”アジア競技大会（アジアパラ競技大会は10月18日から24日に開催）。

【写真を見る】｢オリンピックに大きく近づける大会…｣ 来年のアジア大会でチームジャパン団長を務める井上康生さんに独占インタビュー「母が愛知出身なのでこの地での開催が楽しみ」

12月15日、このアジア競技大会でチームジャパン団長を務める、シドニーオリンピック「柔道」金メダリストの井上康生さんが名古屋を訪れ、開催準備を進める大会組織委員会の職員たちを激励しました。

（TEAM JAPAN 井上康生団長）

「皆さんと共にアジア大会を盛り上げる気持ちで、一緒に戦っていきたいと思うのでよろしくお願いします」

そして、CBCにも来てくれました。



これまで日本柔道界の“顔”として、2度のアジア大会でも優勝。あらためてアジア大会への思いを聞きました。

「井上康生というアスリートの半分には愛知の血」

（井上団長）

Q.井上さんにとってアジア大会とは？

「選手としても指導者としても、参加して多くのことを学ばせてもらった大会だった。自分自身が成長した場でもあったので、その大会が日本で、そして私の母が愛知出身で非常に近い存在であるこの地で開催されることを、非常に楽しみにしている」



（若狭敬一アナウンサー）

「 井上康生というアスリートの半分には愛知の血が流れているんですね」

シドニー五輪の金メダルにつながった思い出深いアジア大会

（井上団長）

「そうなんです」

Q.アジア大会で印象に残っているシーンは？

「アスリートって自分のことが大好きですからね。（1998年バンコクアジア大会での）初優勝は私にとって思い出のある大会で、アジア大会で初めての日本代表だった。そこで優勝したことで自信がつき、次の年の世界選手権、その次のシドニー五輪の金につながった。あの時の日の丸を背負って初優勝したのはすごく大きな力になりました」

オリンピックでは見られない…アジアの「伝統競技」も

さらに、アジア大会ならではの魅力があると言います。



（井上団長）

「柔道、レスリング、フェンシングなど以外に、オリンピックでは見られない、アジアで伝統とされる競技もある。例えばウズベキスタンのクラッシュとか。1度の大会で二度三度美味しいものが食べられるような大会になっている」

クラッシュは柔道に似た競技で、寝技や関節技がないウズベキスタンの国技です。



ほかにも、eスポーツやセパタクロー、カバディなどもオリンピックにはないアジア大会ならではの競技が。

愛知の文化や人にも触れてもらう良い機会に…

大会は名古屋を中心に愛知県の全域が競技会場となりますが、私たちの身近で様々な競技の魅力に出会えるチャンスです。そして、地元の私たちとしては各国の選手やスタッフたちとの交流も楽しみです！



（若狭アナウンサー）

「アジア（・アジアパラ）大会は（期間が）1か月ありますんで、長い人だとそれぐらい滞在するとなると、“食”ですとか“文化”にも“人”にも触れてもらうよい機会に…」



（井上団長）

「その通りだと思います。世界を代表するトヨタがあるし、“食文化の愛知”とも言える。是非滞在して、より深い愛知、名古屋の良さを感じ取ってもらえるとうれしい」

２年後のオリンピックに大きく近づける大会

32年ぶりの日本開催となるアジア競技大会。愛知・名古屋がスポーツを通じた国際交流で大いに盛り上がることが期待されます。そしてチームジャパンにとっては重要な大会になります。



（井上団長）

「2年後のオリンピックに大きく近づけるきっかけになる大会。アジアのトップに立つことで世界に近づく第一歩となるので、そういう中では非常に重要視される大会」