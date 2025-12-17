バルサの18歳逸材より上？ドイツ王者も注視するクロアチア代表CBの価値が急上昇中！【現地発】
今シーズンの活躍ぶりは同じ2007年生まれのパウ・クバルシ（バルセロナ）を上回っているかもしれない。トッテナムからハンブルガーSVにレンタル中の18歳、ルカ・ヴシュコビッチがドイツで急成長中だ。バイエルンからの興味が報じられるなど、2026年の移籍マーケットでも注目を集めそうな俊英は何者か。ドイツ人記者がレポートする。
ハイドゥク・スプリトに所属した2022−23シーズン、16歳と２日の若さでトップチームデビューを飾ったヴシュコビッチは、クロアチアリーグの最年少出場記録を持つ有望株だ。今年６月のチェコ戦で、クロアチア代表デビューも果たしている。
ハンブルガーSVにやってきたのは今年８月。トッテナム（７月にハイドゥク・スプリトから1100万ユーロで保有権を獲得）からのレンタル移籍で、欧州制覇歴を持つドイツの古豪に加わった。すると、すぐにレギュラーに定着。18歳ながらCBの中央に君臨し、３節のバイエルン戦以降は全試合にフル出場している。
特筆すべきは卓越したインテリジェンスと落ち着き払ったビルドアップで、いずれも年齢を感じさせない長所と言える。また、193センチの長身を利した空中戦の強さも大きな特長だ。アスリート能力が高く、セットプレー時には得点源になる。
今シーズンの活躍を受け、市場価値は急上昇中だ。
筆者●パトリック・シュトラッサー（Abendzeitung）
翻訳●円賀貴子
※ワールドサッカーダイジェスト2025年12月４日号の掲載記事を加筆・修正
