米津玄師「IRIS OUT」がストリーミングチャート13連覇！「連続1位獲得週数」を自己更新

米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年12月22日付）において「13週連続1位」を記録。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」を自己更新した。

オリコン週間カラオケランキング（12月15日付)においても1位を獲得、2025年度楽曲初となる「9週連続1位」を達成した。

■オリコンとBillboard JAPAN合わせて5冠

Billboard JAPAN総合ソング・チャートのストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（12月17日公開）においては、「IRIS OUT」が10,895,727回再生で「13週連続1位」、また、アニメ・ソング・チャート「Hot Animation」においても、「13週連続1位」を記録。

今週のBillboard JAPAN音楽チャート（12月17日公開)）と、オリコン音楽ランキング（12月22日付）を合わせて、首位5冠を獲得し、うち3冠は「13週連続1位」を記録した。

また、「Plazma」が、オリコン年間ランキング2025の「作品別売上数部門」の「デジタルシングル（単曲）ランキング」において、期間内ダウンロード数18.4万ダウンロードで1位を獲得した。今回で史上初の同一アーティストによる通算3度の年間デジタルシングル（単曲）ランキング1位獲得となった。

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1991」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます

