日経225先物：17日19時＝40円高、4万9750円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の4万9750円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては237.72円高。出来高は1180枚となっている。
TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49750 +40 1180
日経225mini 49735 +25 29719
TOPIX先物 3381.5 +0 1764
JPX日経400先物 30545 -20 122
グロース指数先物 640 +2 80
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
