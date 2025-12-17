　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の4万9750円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては237.72円高。出来高は1180枚となっている。

　TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49750　　　　　 +40　　　　1180
日経225mini 　　　　　　 49735　　　　　 +25　　　 29719
TOPIX先物 　　　　　　　3381.5　　　　　　+0　　　　1764
JPX日経400先物　　　　　 30545　　　　　 -20　　　　 122
グロース指数先物　　　　　 640　　　　　　+2　　　　　80
東証REIT指数先物　　売買不成立

