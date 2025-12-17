ちょうど2週間後は大晦日。各地で新年を迎える準備が進んでいます。佐渡市では、市民が無病息災を願い神棚に飾る下げ紙を作りました。



佐渡市両津地区、17日は『下げ紙作り』に25人が参加しました。『下げ紙』は、新しい年の無病息災や家内安全・豊作などを願って神棚に飾る正月飾り。佐渡市には、北前船によって伝えられたとも言われています。



■市民

「来年の干支の午(うま)を頑張って作りました。来年はいい年になってもらいたいと思っております。」

■市民

「元気に猫も私も夫も息子たちも、みんな元気でいてくれたら1番です。」



作った下げ紙は、自宅に飾ったり友人に配ったりするということです。