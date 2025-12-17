明日の午前まで雨に注意、その後の天気は？【これからの天気(12月17日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
18日(木)は次第に天気が回復しますが、空気は一層冷たくなりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報、また上越市に大雨・強風注意報、糸魚川市に強風注意報が出ています。
◆12月18日(木)天気
・上越地方
昼ごろまでは、所々で雨や雪が降るでしょう。
一方、午後は次第に雲が薄くなり、夜は広く晴れる見込みです。
・中越地方
沿岸部は、昼ごろまでにわか雨のところがありますが、強い降り方ではないでしょう。
山沿いは、午前中は広く雨や雪が降りそうです。
最高気温は5℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝から雲が多く、スッキリしない空模様になるでしょう。
日中の気温は7℃前後で、今日より3℃くらい低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雨が降るのは夜間で、朝には傘いらずの天気になりそうです。
ただ、晴れるのは夕方以降のため、日差しは期待できないでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝はスッキリしない天気ですが、日中は次第に雲が薄くなるでしょう。
ただ、日中もあまり気温が上がらず、北風が冷たく感じられそうです。
◆風と波
18日(木)は、下越と佐渡ではじめ風がやや強いでしょう。
波は、各海域とも最大2mの予想です。
◆週間予報
19日(金)と20日(土)は、日差しが届いて日中はこの時期としては暖かくなるでしょう。
一方、21日(日)は雨や風が強まり、22日(月)は山沿いを中心に雪が降りそうです。
18日(木)は今日より寒くなりそうです。体調を崩さないように暖かくしてお過ごしください。
