これからの気象情報です。

18日(木)は次第に天気が回復しますが、空気は一層冷たくなりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報、また上越市に大雨・強風注意報、糸魚川市に強風注意報が出ています。



◆12月18日(木)天気

・上越地方

昼ごろまでは、所々で雨や雪が降るでしょう。

一方、午後は次第に雲が薄くなり、夜は広く晴れる見込みです。



・中越地方

沿岸部は、昼ごろまでにわか雨のところがありますが、強い降り方ではないでしょう。

山沿いは、午前中は広く雨や雪が降りそうです。

最高気温は5℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝から雲が多く、スッキリしない空模様になるでしょう。

日中の気温は7℃前後で、今日より3℃くらい低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

雨が降るのは夜間で、朝には傘いらずの天気になりそうです。

ただ、晴れるのは夕方以降のため、日差しは期待できないでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝はスッキリしない天気ですが、日中は次第に雲が薄くなるでしょう。

ただ、日中もあまり気温が上がらず、北風が冷たく感じられそうです。



◆風と波

18日(木)は、下越と佐渡ではじめ風がやや強いでしょう。

波は、各海域とも最大2mの予想です。



◆週間予報

19日(金)と20日(土)は、日差しが届いて日中はこの時期としては暖かくなるでしょう。

一方、21日(日)は雨や風が強まり、22日(月)は山沿いを中心に雪が降りそうです。



18日(木)は今日より寒くなりそうです。体調を崩さないように暖かくしてお過ごしください。