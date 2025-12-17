信者の男性2人をそそのかし、自殺をさせた罪などに問われている占い師の女の初公判が17日に開かれ、女は「宇宙システムが私をジャックして行った」などと述べました。

■初公判で「宇宙システムが私を…」

男性2人をそそのかし、自殺させた罪などに問われている占い師の女の初公判。起訴内容について問われると…。

浜田淑恵被告（63）

「宇宙システムが私をジャックして行った」

“宇宙システムが自分の体を介してやった”と話しました。

5年前、和歌山県広川町の海岸で溺死した、66歳と51歳の男性2人の遺体が見つかった事件。

2人は“占い師”浜田淑恵被告の熱心な信者で、浜田被告は「創造主」や「天使ガブリエル」などと名乗り、スピリチュアルカウンセリングを通じて、2人を精神的に支配していたとみられています。

検察側の冒頭陳述によると、事件のきっかけとみられているのは、当時交際していた男性信者が浜田被告の元から逃げ出したこと。

浜田被告は男性らに対し、“魂となって交際相手の男性を操るシステムを破壊する”として、自殺を話し合うようになっていたと指摘しました。

浜田被告と男性2人、共犯者の信者の女の4人で海に入り自殺する計画をたて…。

浜田淑恵被告（63）

「お互いに頭を沈め合うようにしよう」

4人で海に入りましたが、浜田被告と信者の女は途中でやめ、男性2人は亡くなったといいます。

■別の裁判で「この世で殺人…」音声公開

事件後、取材に対しては…。

浜田淑恵被告（63）

「全くもって事実無根のえん罪事件」

関与を否定していました。

しかし、男性らとともに海へ入った信者の女の裁判で公開された音声データには、浜田被告のこんな発言が…。

浜田淑恵被告（63） 公開された音声（提供：遺族側の弁護士）

「上手に2人だけ残しました。面白かったなあのシーン。やばいな名場面」

そして…。

浜田淑恵被告（63） 公開された音声（提供：遺族側の弁護士）

「はぁ〜もう本当に私はね、今までいろいろなことやってきたけどね、この世で殺人をすると…いや、やってない！やってない！やってない！」

信者の女は裁判で、浜田被告から男性らに対する自殺の指示があったことを認めていて、有罪判決が確定しています。

そして17日に行われた浜田被告の裁判。弁護側は「事実関係は争わない」とした一方で、「心神喪失の状態で刑事責任能力がなかった」と、無罪を主張しています。