3人の「登山プロ」が命を救った

11月、熊本県西原村の俵山で遭難した男性を発見したボランティアグループに、警察が感謝状を贈りました。

【写真を見る】遭難現場・捜索活動の様子

感謝状が贈られたのは、熊本県山岳・スポーツクライミング連盟の西本安幸会長と、登山用品専門店シェルパの阿南大吉社長、そして遭難者を発見したスタッフの山本康介さんです。

「山登りに行く」と言ったきり･･･

熊本市の70代の男性は、11月8日昼頃から1人で山に入ったと見られます。

翌9日正午ごろに、家族から「俵山に山登りに行くと言ったが戻ってこない」と110番通報がありました。

山の麓に男性のモトクロス用のバイクが見つかり、警察と消防などが2日間にわたって捜索活動にあたり、3人が所属するグループもボランティアとして参加しました。

沢で「あっ」

男性は、西原村の交流施設「萌の里」の南東約1.5キロの沢で見つかりました。

発見時の写真を見ると、服は泥だらけに。しかし、けがはありませんでした。

山本康介さん「水が流れている、ちょっとツルツル滑るところなんですけど、そこをひょっこりと登った時に人がいらっしゃったので、まさかいると思わず『いた！』という形ですね。私も発見された方も一瞬目が合って『あっ』という感じでした」

「もしかして、道に迷われていますか？」山本さんの声かけに対し、男性はしっかりと受け答えしたといいます。

山本康介さん「遭難者から『捜索に来られたんですか？大事になって申し訳ありません』と謝られた。ご無事で良かったなと。ハキハキと喋られていたので、それが何よりかなと思いました」

「登りやすい山」こそ注意

登山の専門家でもある3人は「俵山は登りやすい山だが登山道の脇道が多く、注意が必要。十分な知識や装備を整えて登山してほしい」と呼びかけています。

登山用品専門店シェルパ 阿南大吉社長「俵山はどこでも歩けるんですよ。登山道が汚れてきたり崩れてきたりすると、やっぱりそこを避けて通るじゃないですか。一本避けて、また避けてとなると、どんどん道が広がっていって、最終的に当初の登山道からズレてしまうことはよくあります」

阿南社長「こうした草原だと、どこでも歩けるんですよね。ただ、草の下に大きな石が潜んでいたり、石と石の間にクラックというか割れ目があって、そこに足が取られて転倒したり、捻挫したりということが考えられる。イレギュラーが発生しやすい山になってる」

初めて登山する人へ 道具だけでなく「情報」を

阿南社長は、インターネットでも登山道具を買いやすくなったことで「情報を持たずに道具だけが揃う事も多い」と話します。

初めて登山する場合、専門店や登山に詳しい人に聞いて、適切な道具や装備で登山をしてほしいと呼びかけました。