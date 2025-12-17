年末を迎えても物価やコメの価格高騰は続きます。その影響は、地域の食堂や学生たちの生活も直撃しています。

【写真を見る】「コメを買うのが大変」大学生を物価高が直撃･･･胃袋支える大衆食堂 苦渋の値上げ 大学では食料品の無料配布も 熊本

値上げしても「不満はない」

熊本市中央区にある龍神橋食堂。

今年で57年目を迎える大衆食堂を切り盛りするのは、西村美保子さんです。

食堂の定食はメインの料理に味噌汁、冷奴、そしてもちろん、茶碗に盛られた白いご飯がついています。

龍神橋食堂 西村美保子さん（77）「昔からの大衆食堂だから、飯は多めに。もうちょっと入れてあげたいけどね、食べられない人もいるから」

しかし今年、コメ価格が記録的な高値水準に達しました。野菜などの価格が高騰した時は、どうにか値段を据え置いてきましたが…。

龍神橋食堂 西村美保子さん（77）「（客は）1000円以上になったら毎日食べると経済的にきついと言っていたけど、コメの値段が上がってからはどうしようもなくて」

去年まで950円だった焼肉定食は、今年に入って1000円に。さらに8月には1100円へと再び値上げせざるを得なかったといいます。

しかし客は、値上げに不満はないと話します。

客「美味しいからどんどん上げてくださいって感じ。量もあるから。体がでかい人には良い量が出てくるので満足して帰れる」

西村さんは「少しでも安く美味しく食べてもらいたい」と、料理に丹精を込めます。

龍神橋食堂 西村美保子さん（77）「とにかく手作り。労力はかかるけどその方が安くおいしくなる」

大学の対策は

一方、熊本大学では12月17日、一部の学生を対象に食料品を無料で配布しました。

熊本大学 学生生活課 西嶌健司さん「アルバイトの数を減らせる。その時間を勉強にまわせる。そういうところで学業に専念できると考える」

学生たちの生活にも、物価高の影響は重く圧し掛かります。

一人暮らしの学生「肉とか魚を食べたいけど高いから。割引の時間を狙って買いに行く」

一人暮らしの学生「卵を買おうとしたタイミングで、あまりにも高過ぎてやめた」

配られたのは、レトルト食品やパンなどでした。

一人暮らしの学生「めっちゃありがたい。コメを買うのは大変なので、パンでもありがたい」

一人暮らしの学生「こんなにたくさんもらえると思っていなかったので、とても嬉しい。今後も続けてくれたらいいなと」