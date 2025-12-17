第78回野間文芸賞、第47回野間文芸新人賞、第63回野間児童文芸賞、第7回野間出版文化賞贈呈式が17日、都内で行われた。

テレビ朝日系で75年の「秘密戦隊ゴレンジャー」から放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」まで放送されてきたが、来春に放送を終了するスーパー戦隊シリーズが、野間出版文化賞を受賞した。

東映の塚田英明定石執行役員・ドラマ事業部門長は「ゴジュウジャーの後番組は…次は新しいことをやります」と、スーパー戦隊シリーズに一区切りをつけると明言。その上で「終了という報道で反響はあったんですが、こんなにも戦隊は愛されているんだと実感した。終了ではなく、ひとまずお休みするだけ。いつの日か復活する」と再開する考えを示唆。「受賞を胸に、新しい未来に向かって突き進んでいければ」と、スーパー戦隊シリーズは終了せず、新たな形で再生させる考えを示唆した。

選考委員の漫画家・弘兼憲史氏（78）は「50年の長きにわたって男の子、女の子、親世代まで網羅した。石ノ森章太郎先生のフォーマットを守り、新しいものを作ってきた。功労賞向けの意味合い。何らかの形で、このフォーマットを引き継いで我々を楽しませてくれることを願ってやまない」と、今後に期待した。