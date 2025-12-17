元体操選手のサーファー系女子レスラーが、初お目見えの大舞台で元王者を破る大金星。世代交代を予感させる衝撃の結末と、これまで難攻不落だった必殺技を回避したベテランの矜持と「若手に華を持たせる献身性」に称賛の声が寄せられた。

【映像】“元体操”美女レスラーが大番狂せ？ 劇的決着の瞬間

WWE公式Xが、12月13日に開催されたビッグイベント「サタデー・ナイツ・メイン・イベント」のハイライト映像を投稿。新旧女子対決として注目された、NXT所属のソル・ルカとメインロースターの重鎮ベイリーの一戦は、128万再生を超える大反響を呼んでいる。

次世代を担うNXT勢とメインロースターのクロスオーバー対戦として組まれた注目カード。体操競技をバックボーンに持ち、アクロバティックなファイトスタイルで注目を集める新星ソル・ルカは、グランドスラム達成者ベイリーと互角に渡り合い、ハイレベルな攻防を展開した。

試合終盤、丸め込みの応酬からセカンドロープを使い、一回転しながらカッターを放つ切れ味鋭いオリジナル・フィニッシャー「ソル・スナッチャー（空中反転式カッター）」を狙う場面もあったが、ベイリーはロープ際への移動でこれを回避。これまで一度も返されたことのない必殺技での決着こそならなかったものの、ソルは電光石火のロールアップでベイリーを翻弄し、見事に3カウントを奪ってみせた。

若き才能がベテランを飲み込んだこの勝利に、ファンからは「ソル・ルカはもうメインロースター準備完了。この勝利は本物だ」と即戦力として評価する声や、「経営陣は彼女を全力でプッシュしてほしい。絶対に失敗させてはいけない」と将来性に期待するコメントが相次いだ。

一方で、ベテランの敗北に対しては「ベイリーが負ける理由があるとすれば、それはNXTスターに華を持たせられる存在だからだ」と、その役割を冷静に分析する声も多い。「世代交代はまだ時期尚早」「まだまだベイリーへのリスペクトが必要」といった慎重な意見も目立ち、単純な世代交代論には一石を投じる形となった。

ソル・ルカにとってキャリア最大のアップセットとなった今回の勝利は、そのポテンシャルを世界に知らしめる結果となった。一部では早くもメインロースター昇格を期待する声が噴出しているが、現時点で公式発表はなく、今後の動向は未定のままだ。まずは主戦場であるNXTでのさらなる飛躍が求められるなか、トップ戦線への本格参入を予感させる彼女の次なる一手に、注目が集まっている。

