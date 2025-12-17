大阪・関西万博にメジャーでの大谷翔平、山本由伸ら日本人選手の活躍。いろいろ盛り上がった２０２５年も残りあとわずか。暮れの大一番・第７０回有馬記念（２８日、中山）も押し迫って来た。師走の風物詩・万哲＆オサムの丁々発止。東西の看板記者が火花を散らすトークバトルに、今年から競馬班に加わった女性記者・入矢が参戦。単なる世間話、内輪話で終わらなければいいんですが…。

入矢 万哲さ〜ん！！初めまして。電話で失礼します。新しく競馬担当になった入矢美奈です。ミナって呼んでください。９３年９月２１日、大阪府生まれの３２歳。同じ誕生日の有名人に、二階堂ふみさん、趣里さんがいます。どうぞよろしくお願いします。ペコリ。

万哲 入矢さんって意外にグイグイ来るキャラやったんですね（笑い）。毎週スポウマチューブ、楽しく拝見させてもらってます。美奈さん、ずいぶん若く見えますね。オサムさんと、父と娘のようで微笑ましい。

入矢 ありがとうございます。有馬記念当日は中山競馬場に出張します。万哲さんたち、東京の競馬記者の先輩方に会えるのも楽しみです！！

オサム 哲ちゃん、スポウマチューブ見てくれてありがとう。グイグイ来るやろ？最初は入矢もかしこまって緊張してたんやけど、最近はなれて突っ込みがキツイねん。来年の今ごろは関西の某司会者みたいに“毒舌キャラ”で売り出しているかも。もう、ワシなんか、けちょんけちょんやで。

入矢 そんなことないですよ〜。オサムさんが予想をハズしてばかりなのがいけないんですよ。毎週いろんなこと勉強させてもらってます。

万哲 競馬記者の仕事にはもう慣れた？栗東での早起きはつらくない？

入矢 はい。入社以来、レイアウトを担当していたので昼夜が逆転した感じです。栗東でも寝坊できない…と考えると、なかなか眠れなくて。いつも栗東から帰って来ると自宅の玄関で倒れるように爆睡です（笑い）。

オサム そう、入矢さんはレイアウトでも大阪のエースやったんよ。１面もバリバリ担当して。８年ぐらいやったかな。それを競馬班が引き抜いたってこと。スポニチ競馬面には華がなかったやろ？大学時代にバトン・チアリーダー部だった彼女が来てくれたおかげで職場が、紙面がパッと明るくなった。競馬記者もビジュアルやで。

入矢 ほめすぎですよ〜。持ち上げてもお菓子ぐらいですよ〜

オサム しかも人間関係を作るのがうまい。記者仲間、厩舎関係者とうまくやってるし仕事もメモしすぎて腱鞘炎になるぐらいの熱心さ。高市さん言うところの「働いて働いて…」を地で行くタイプ。根性あるし。

万哲 なんか、オサムさん、父親って言うより、タレントを売り出そうとする芸能プロの社長って感じですね。スポウマチューブでも「ここはワシと入矢、２人のチャンネルや」って独占してるとウワサですよ（笑い）。このまま雑談で終わってしまいそうなので有馬記念の検討に参りましょう。

オサム 入矢は有馬記念の“有馬”の由来か知ってる？有馬温泉でも俳優の有馬一郎でもないで。１９５６年に「中山グランプリ」を創設した当時の日本中央競馬会理事長が有馬頼寧（よりやす）氏。その功績を称えて翌年からレース名が有馬記念に改称されたってわけ。何か、有馬記念の思い出ある？

入矢 スポニチ入社が１８年だったんですが最初の年の有馬記念は強烈に覚えてます。編集局も凄い盛り上がり。テレビクルーも紙面作りの過程を取材に来てました。先輩がレイアウトした「ユタカ連覇へ オジュウ挑サン！！」の１面は、はっきり覚えています。

万哲 １８年。３歳馬ブラストワンピースが勝った年ね。２着にレイデオロ。予想も◎→○の本線で、馬券プレゼントにも成功。うれしかったなあ。ユタカさんのオジュウチョウサンも９着だから良く頑張ったよ。

オサム ワシの◎ミッキーロケットが４着でもだえ苦しんだ年や！！自慢話はそれぐらいにしとこ。今年は中央競馬の最終日、１２月２８日に行われるのが何よりうれしい。これぞ有馬って感じや。あり金全部勝負できるやん。

万哲 同感です。有馬記念はこうでなければ。翌日には東京大賞典も控えてますが（笑い）。今年の主役は連覇を狙うレガレイラになりますね。前走のエリザベス女王杯が楽勝だった。しかも中山は大得意。チャンスでしょう。鞍上は昨年の有馬記念から４戦連続で手綱を取って来た戸崎さんからルメールに替わりますが。

入矢 戸崎さんは引き続きダノンデサイルに乗ってくださるんですね！！ジャパンＣはゴール入線後に落馬してびっくりしちゃったけど、人も馬も無事だったので良かったです。レースは３着だったけど、休み明けもあったと思います。春のドバイシーマクラシックではジャパンＣを勝った欧州年度代表馬のカランダガンに完勝しているんですからね。当然上積みはあるだろうし、力上位だと思います。

オサム 推し圧が強いよ。“これと決めたら一途”タイプやな。推しアイドルは、なにわ男子。推し馬はデサイルやな。

万哲 ダノンデサイルもいいと思います。皐月賞は除外になりましたが、中山でも京成杯、ＡＪＣ杯を勝っています。そんなに中山が合わないとも思わない。チャンス十分でしょう。

オサム ジャパンＣはいろんな意味で凄いレースだった。カランダガンの想像を上回る強さに目をむいたけど、マスカレードボール、ダノンデサイルも頑張った。わしの◎クロワデュノールは結果的にまだ良化の途上だった気がする。ジャパンＣ組で言うなら１頭忘れちゃいませんか？

入矢 ５着だったジャスティンパレスですか？それとも万哲さん、田井さんが本命にしていたサンライズアースでしょうか？

オサム テラや。アドマイヤテラや。空馬で最先着やで？負担重量０キロと言うなかれ。最後方から外をせり上がり、直線は逃げるセイウンハーデスを捉えに動き、ゴール前はカランダガン、マスカレードが叩き合う最内から最後は差し返しているんやで。あの勝負根性に涙が出たよ。実はレースの直前に“テラが怖い”と直感的にひらめき、テラからの３連複を買い足したんや。スタートしてがく然としたけど、その分の補填（ほてん）はしてもらうで。

入矢 私もびっくりしました。あんなことがあるんですね。落馬した馬の馬券は返還してくれたらいいのに。

オサム そんなボートのフライング返還のような優しい制度がＪＲＡにあるかいな。それも競馬よ。アクシデントにはなすすべなし。そんなことより、今年の有馬記念は関東馬が少ないんじゃないの？現時点で出走が確定しているのはレガレイラとタスティエーラぐらい。

万哲 アルゼンチン共和国杯で３着だったディマイザキッドはぜひとも出したいですね。春先はあまり調子が上がってこなかったんですが、秋は毎日王冠４着から、展開が向かなかったアルゼンチン共和国杯で３着。この馬はスーパー中山巧者。今年１月に中山で２勝クラス（初咲賞＝２２００メートル）を勝った時が５馬身差の圧勝。出走できれば面白い存在でしょう。

オサム じゃ、哲ちゃんの◎はディマイザキッドで決まり！！もう変更したらあかんで。

万哲 いやいやあくまでも本命候補の１頭です。いまのところ最有力候補はシンエンペラー。ジャパンＣはあの位置で競馬したなかでは頑張ってた。使った良化もあるだろうし変わり身ありそう。前に行くメイショウタバル、ミステリーウェイの３番手を取れるようなら。中山はホープフルＳ２着、弥生賞２着の内容も良かった。東京より中山の方が合うと思いますから。

オサム ジャパンＣで２着したマスカレードボールから測れば、皐月賞馬ミュージアムマイルにもチャンスあるんじゃない？継続騎乗になるＣ・デムーロの手綱も心強い。

万哲 皐月賞が強かったですからね。中山芝２２００メートルのセントライト記念も強かった。２５００メートルの距離でも位置が取れて、あとは良馬場であれば一発あると思います。

入矢 逃げ馬のメイショウタバルはどうです？宝塚記念が強かったし。鞍上はなんと言っても競馬界のレジェンド、ユタカさんですよ

万哲 宝塚記念はうまくいったけど、中山だと後続がくっついてくるんでねえ。ミステリーウェイのような同型の逃げ馬もいるし。

オサム 主役はレガレイラとしても、伏兵も穴党の心を動かす馬がたくさん。サンライズアースも中山へのコース替わりはプラスだろうし、凱旋門賞で５着したビザンチンドリームも現時点の能力が測れない分、不気味。逃げ馬のミステリーウェイも放っとけない存在。当てに行くか、夢を追って撃沈するか、迷うところやな。

入矢 最近のオサムさん、当てにいって失敗ばかりですから。どうせなら大きく夢を買ってほしい。強烈な穴馬で紙面を盛り上げてください。

万哲 有馬記念の夜は東京の競馬スタッフで歓迎会があると思う。いろいろ関西の近況を聞かせてもらうよ。

入矢 ハイ。お酒はのめませんが付き合いだけはいいので。お酒よりスイーツ食べに行きません？

オサム ２次会、３次会と万哲ちゃんの面倒頼むよ。手に負えなかったら道端に捨ててきていいから。

入矢 はい。酔っぱらいは嫌いなので捨てます（笑い）。これからトレセンで熱心に取材していきますから、読者の皆さん期待してくださいね。ズバッと的中させて忘れられない有馬記念にしたいと思います！！