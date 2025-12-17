ビニール袋に入れられて捨てられるという辛い経験をした子猫さん。ママさんとの奇跡の出会いにより、辛い過去も吹き飛ばす幸せいっぱいな姿に成長しました。

SNSで話題の投稿には「魅惑のモッフルボディに成長してる」「ぐふふ。かわいすぎるー」といったコメントが寄せられています。

【動画：ビニール袋に入れて『捨てられていた三毛猫』→保護されて約５年後…思わず笑うビフォーアフター】

ビニール袋に捨てられていた与太郎ちゃん

TikTokアカウント『三毛猫'sの部屋』に投稿されたのは、三毛猫「与太郎」ちゃんのビフォーアフター。生まれたばかりのときにビニール袋に入れられて捨てられていたのを、ママさんに保護されたという与太郎ちゃん。同じくカラスに狙われていたところを保護されたパステル三毛猫の「ふー」ちゃんと一緒に育ったそうです。

ママさんのお家には先住猫さんもいて、与太郎ちゃんは先住猫さんに遊んでもらったり、同じような境遇のふーちゃんとニャンプロしたりしてスクスクと成長していったそう。ボールや魚釣りなどおもちゃもたくさん買ってもらい、幸せいっぱいの子猫時代を過ごしたのだとか。

幸福なビフォーアフター

保護されたときは小さな子猫だった与太郎ちゃん。毎日いっぱい食べていっぱい遊んで育った結果、5年ほどが経つと大きくてモフモフな猫さんに。「立派に成長してくれました」とママさんも手塩にかけて育てたかいがあったそう。

カーペットの上にドーンと体を放り出し、仰向けに寝転がる与太郎ちゃん。寝ているのかと思いきや目はパッチリ開いていたそうで、どうやら休んでいるだけの模様。貫禄たっぷりのお姿に「ちっちゃいオッサン化してます」とママさん。リラックスし切った与太郎ちゃんからは、「毎日、幸せニャ」という声が聞こえてきそう。

辛い過去に負けないハッピーな毎日

一緒に育ったふーちゃんもすっかり大きくなり、仲間に加わった三毛猫の「虎太郎」ちゃんや先住猫さんたちと一緒に毎日楽しく暮らしているという与太郎ちゃん。大きくなってからもかくれんぼをしたり運動会をしたり、遊ぶのが大好きなのだとか。

「ビニール袋に入れて捨てられた」という辛い過去を思わせない与太郎ちゃんの幸せそうな姿からは、ママさんにたっぷりと愛情をかけて育てられたことが伺えます。これからも優しいママさんと仲良しの仲間たちと一緒に、元気いっぱいの楽しい猫生を送ることでしょう。

投稿には、「これは随分とだらしなk…リラックスしてくれるようになりましたなぁwww」「虚無すぎて可愛い笑笑笑笑」「わがままボディ」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『三毛猫'sの部屋』には、今回紹介した三毛猫トリオの賑やかな日常の姿が投稿されています。

