「新作」待ってたァァッ！【ROPÉ PICNIC】40・50代が持ちたい「おすすめバッグ」

本格的に冷え込み始めた今、コーデは冬仕様にシフト。服装をアップデートしたら、次は小物にも目を向けてみて。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場した「新作バッグ」は、きれいめで落ち着いたデザインのものが揃っています。その中から、ミドル世代にフィットする、上品さをプラスしてくれそうな「おすすめバッグ」をお届け。レザー調素材でほどよい艶感のあるバッグは、大人女性のデイリーコーデに自然となじみそう。そろそろ新しいバッグに変えたいと思っている人は、ぜひチェックしてみて。

クラシカルな雰囲気漂う上品ボストン

【ROPÉ PICNIC】「ワイドスクエアボストンバッグ」\6,050（税込）

シックなカラーにゴールドカラーの金具が映える、上品なボストンバッグ。ほんのりクラシカルな雰囲気で、きれいめスタイルにはもちろん、カジュアルコーデにも合わせやすいデザインです。取り外し可能なショルダーストラップ付きで手持ちと斜めがけの2WAY仕様なのも嬉しいポイント。約10.2cmのマチがあり、ポーチや500mlのペットボトルもすっきり収納できそう。デザイン性だけではなく、毎日使いたくなりそうな実用性も備えた優秀バッグです。

きれいめカジュアルに上品さをプラス

カラーは先に紹介したブラックのほか、ブラウン、キナリ、ベージュの全4色。スタッフさんはブラウンのボストンバッグを、きれいめカジュアルコーデにプラス。クラシカルなボストンバッグが、ポロセーターとジーンズのシンプルスタイルをぐっと大人っぽく見せてくれます。ハンドルにヘアクリップをつけたアレンジはマネしたいシャレ見えテクニック。

洗練見えが叶いそうなシンプルショルダー

【ROPÉ PICNIC】「フラットワンショルダーバッグ」\5,489（税込）

無駄のないシンプルなデザインが美しいワンショルダーバッグ。ほんのり艶のある素材が、上品な印象を演出してくれます。洗練された雰囲気で、パーティーやかしこまったシーンはもちろん、普段のきれいめコーデにも自然になじむはず。すっきりとした形で肩に掛けやすく、スマートに持てるのも魅力です。カラバリはブラック、ベージュ、ブルーの全3色。

甘めコーデをほどよく引き締め

チュールスカートを使ったフェミニンなコーデにレザー調バッグを添えれば、甘さをほどよくセーブして、コーデを引き締めてくれます。シンプルなデザインだからテイストを問わず合わせやすく、オンオフ問わず頼れる存在になりそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N