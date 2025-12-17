足の裏を見せた時の猫さんの反応がSNSで話題に！控えめながらも警戒心をむき出しにする猫さんの様子は、記事執筆時点で327万回も再生され、「控えめやんのか可愛いですね♡」「めっちゃワロタw」「全面戦争な顔してるw」といった声が寄せられ、Instagramで爆笑を巻き起こしています！

【動画：飼い主の『足の裏を見たネコ』→次の瞬間…327万再生された『衝撃のリアクション』】

猫に足の裏を見せてみたら…

Instagramアカウント「おまめ【キジトラ♀】(@omame_mamegram)」さまは、子猫時代に保護され家族に迎えられた「おまめ」ちゃんとご家族の和やかな毎日を投稿しています。

現在はお豆のように小さい時代があったとは思えないほど立派に成長したおまめちゃん。そんなおまめちゃんに飼い主さんが足の裏を見せてみると……

警戒心MAX！！「え？何？」とまるで戸惑うように若干距離をとりながら足の裏を覗き込んだり、足の裏を見せてくる飼い主さんに「どうしたいの？」と訝しげに視線を送ったり。

近づけてみると…

そんな戸惑い気味のおまめちゃんに、足の指を伸ばしたり丸めたりしながら近づけてみると……

ゆっくりと後ずさりしながら、先ほどよりもイカ耳に！！さらにその状態のまま「こっちに近づけるな！！」と言わんばかりに足を睨みつけているではありませんか！！

しかし、それ以上、"足"が近づいてこないとわかると、警戒しつつもゆっくりとその場に腰を下ろすおまめちゃん。しかし、その視線は警戒した様子で飼い主さんをジーッ……。

しかし、その場から逃げ出さないということは、飼い主さんの近くには居たいのでしょう。警戒心と甘えたい気持ちが混在する複雑なおまめちゃんなのでした！

控えめに拒絶する姿が話題に！

控えめながらしっかり拒絶の意思を見せつけるおまめちゃんの反応はInstagramで話題に！投稿は記事執筆時点で327万回以上も再生されています。

コメント欄には「控えめやんのか可愛いですね♡」「めっちゃワロタw」「全面戦争な顔してるw」「こんな立派なイカ耳なかなか見たことないw」といった声が寄せられました！

Instagramアカウント「おまめ【キジトラ♀】」さまでは、今回ご紹介したおまめちゃんとご家族の和気あいあいとした和やかな日常が投稿されています。

保護された当時のおまめちゃんの様子も投稿されているので、ぜひおまめちゃんの成長もご覧ください！

