オランダ国内カップ戦

海外サッカー、オランダ1部NECナイメヘンに所属する20歳の日本人FWの覚醒ぶりが注目を浴びている。16日（日本時間17日）、敵地で行われた国内カップのAFC（3部）戦で、塩貝健人が後半に2得点を決め、チームを3-1の勝利に導いた。塩貝は今季リーグ戦を含め6戦7発。日本代表（A代表）未招集の逸材が、「W杯あるのでは」との声まで上がっている。

先発出場した塩貝は1-1の後半37分、味方のアシストから冷静にゴールキーパーをかわし、右足でネットを揺らした。同40分にも追加点を挙げ、試合を決定づけた。

リーグ戦では、直近5試合とも途中出場ながら5得点をマーク。この日も2得点と勢いは止まらない。年代別代表への選出歴はあるがA代表は未招集。来年6月に開幕する北中米ワールドカップを見据え、ネット上の日本ファンからは驚きや代表入りへ期待を寄せるコメントが並んだ。

「日本代表に連れて行くべき」

「塩貝くんマジでヤバいね。これは本当にW杯あるのでは」

「塩貝3月呼ぼうや。決めすぎやで」

「塩貝えぐいな」

「これはステップアップするな」

塩貝は國學院大學久我山高から慶應義塾大へ進み、1年次の2024年、J1横浜F・マリノスへの加入内定が発表されたが、海外移籍を決断。大学を休学し、昨夏にNECナイメヘンへ入団した。移籍2年目の今季、ここまで公式戦13試合に出場し、9得点を記録している。



