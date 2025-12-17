３人組ロックバンドのビッフィ・クライロのベーシスト、ジェームズ・ジョンストンがメンタルヘルスの不調によりツアー離脱を発表した。スコットランド出身のビッフィ・クライロは来年1月にアリーナ公演を控えているが、ジェームズは休養を取り依存症の治療に専念するという。



【写真】「呪われている」ビッフィ・クライロ、ビザ申請で重大ミス！痛恨のＵＳツアー延期になったばかり

同バンドのSNSにはジェームズの声明が発表されている。「今後のツアーにバンドとして参加できないことを伝えなくてはならず胸が張り裂ける思いです」「私は長い間、精神的な問題を抱えて生きてきました。それが依存症の問題へとつながり、それを長い間隠してきたのです」「それは私自身と周囲のすべての人々に重大な問題を引き起こすこととなりました。今こそ、自身の病と真摯に向き合い、対処すべき時が来たのです」



そして双子の兄弟でドラムのベン・ジョンストンとフロントマンのサイモン・ニールからの愛情と支援を称賛、既に専門家の助けを求めていることを明かした。「サイモンとベンには深く謝罪すると共に、この期間ずっと示してくれた愛情、忍耐、支援、理解に感謝しています」「最近、専門的な支援を受け始めたところです。トンネルの先に光があります。皆さんに安心していただければと思います」



ジェームズの代わりとして、ビッチ・ファルコンでの活動や、サイモンのサイドプロジェクト、エンパイア・ステイト・バスタードにも参加しているナオミ・マクラウドが務める。



ジェームズはこう締めていた。「ファンの皆さんのサポートは私にとって本当に大きな意味を持っています。その間、親愛なる友人ナオミ・マクラウドがベースを担当してくれます。彼女以上に適任者はいないでしょう」



来年同バンドは、7月にロンドン・フィンズベリー・パークで4万人を動員する単独公演の他、マドリードの「ノーチェス・デル・ボタニコ」、ブダペストの「シゲト」などヨーロッパ各地のフェスティバルにも参加予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）